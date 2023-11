Notas políticas: Natal garantido

A Prefeitura concluiu a licitação para definição das empresas que ficarão responsáveis pela instalação de parte da decoração natalina na cidade. O certame concluído é aquele de responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) e corresponde essencialmente aos enfeites que serão colocados em prédios públicos, algumas praças e ruas da cidade.

Duas

Dividido por lotes e feito por pregão eletrônico, essa licitação teve duas empresas vencedoras: Granemann & Iasiak Ltda. e a J. de O. Souza Eventos ME. A concorrência foi conduzida por um pregoeiro da Prefeitura, que é funcionário de carreira do Município.

Diferentes

Neste ano, a decoração natalina de praças e ruas de Araucária será um pouco diferente do que vimos no ano passado. Isto porque a Copel não autorizou que a Prefeitura fizesse a instalação desses enfeites em seus postes. Assim, a Secretaria de Urbanismo utilizará apenas postes de propriedade do Município.

Maiores

A decoração, segundo a SMUR, também foi pensada para poder ser apreciada durante o dia. Assim, os adornos serão maiores, coloridos, com elementos natalinos e que não dependerão necessariamente da iluminação para serem notados.

Nos próximos dias

E a cidade começa a entrar no clima do Natal já nos próximos dias, com essa decoração sendo instalada nas principais vias de Araucária. E a promessa é que até aqueles políticos mais rabugentos, que sofrem de síndrome de Grinch, fiquem embasbacados com o colorido da cidade.

Praças e parque

Ainda estão em tramitação outras duas licitações para fazer com que o Natal seja completo em Araucária. Uma delas tem previsão de abertura para 17 de novembro. Neste certame estão priorizados as decorações da Praça do Seminário, Parque Cachoeira, Praça da Matriz, Terminal Rodoviário Central e Praça da Bíblia.

Roda Gigante e Carrossel

A outra licitação é para instalação de uma roda gigante e um carrossel no Parque Cachoeira. Esse edital deve ser publicado na próxima semana. As duas atrações serão as principais do Natal de Araucária.

Fomento ao comércio

Como se sabe, um dos objetivos da Prefeitura com as ações de Natal é estimular o comércio local, fazendo com que os araucarienses circulem mais pela cidade e concentrem as compras de final de ano em empresas daqui. Neste ano, inclusive, as secretarias envolvidas na organização do Natal estudam criar algumas regras para que os interessado em brincar na roda gigante e no carrossel acessem o brinquedo. Uma delas seria apresentar uma nota fiscal comprovando a compra de algo no comércio local.

Alimentos

Outra ação pensada é estabelecer uma espécie de ingresso social para quem for visitar a Feira das Colônias, que acontecerá no Parque Cachoeira. Esse ingresso seria a doação de um quilo de alimento não perecível ou produto de limpeza.

Encontro

O diretório do PT em Araucária realizou um encontro na semana passada para analisar o cenário político local e já meio que apontar como caminhará nas eleições do ano que vem.

Divergência

Esse encontro não foi convocado por Osvaldo Marcondes, presidente da direção municipal do partido, porém, até onde se sabe, a reunião teve sim validade, já que a maioria dos integrantes do diretório a referendou.

Prefeito

Nesse encontro da semana passada, a grande maioria dos integrantes do diretório municipal concordou com a indicação de Samuel Almeida da Silva como pré-candidato a prefeito do partido para as eleições do ano que vem.

Não concorda

Como se sabe, Marcondes não quer Samuel como indicação do PT. Mas quem conhece bem o regimento interno do partido garante que essa batalha o presidente da Executiva já perdeu.

Próximos passos

Com a grande maioria do diretório alinhado a Samuel, seu nome será apresentado à Federação, que é composta também por PV e PCdoB. Eles precisam concordar com o nome. Caso não haja consenso em âmbito municipal, a decisão sobre quem será o candidato fica a cargo do comando estadual e nacional da consórcio de partidos.

E Rosane?

Com a confirmação de que Samuel é o nome indicado pelo PT, resta saber como se comportará Rosane Ferreira (PV). Conta a lenda que até esses dias, ela tinha garantido que não pretendia ser candidata ao comando da cidade em 2024. Porém, em versão atualizada de seu discurso, ela já tem dito que é sim pré-candidata.

Jogo

Tem quem diga que Rosane está dizendo que é pré-candidata para valorizar seu passe, que dentro da Federação tem sim muito valor. Mas que no fundo não acredita ser um nome viável, até pelo modo como deixou a política araucariense em julho de 2021.

Leonina

Como Rosane se comportará ainda é um mistério. Pessoas próximas a ex-vereadora, porém, fazem questão de ressaltar que ela é leonina e como boa representante do signo é vaidosa, não gostando de ser desafiada ou contrariada.

Susto

O ex-vereador Alex Nogueira deu um susto em seus familiares e amigos nesta quarta-feira, 1 de novembro. Acontece que ele começou a se sentir mal no final da manhã e foi levado a um hospital onde se constatou que ele estava tendo um princípio de infarto. Exatamente: infarto. Alex precisou ser levado a um leito de UTI e submetido a um cateterismo. Os médicos que o atenderam disseram que o fato dele ter sido levado imediatamente ao hospital evitou um quadro mais grave. Até o final da manhã desta quinta-feira (2), ele permanecia internado, mas já sem nenhum tipo de perigo.

Belicosas

As sessões da Câmara seguem belicosas. No encontro desta semana, realizada em 31 de outubro, foram vários os embates entre vereadores neo-oposicionistas ao governo Hissam e aqueles que estão na base de apoio da administração.

Iniciadas

Ainda sobre a Câmara, a Casa começou a fase de oitivas da Comissão de Inquérito da FIA. Na semana passada foram ouvidos representantes do Sismmar. Na próxima será a vez de representantes do Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA) e na sequência do Sifar.

Foto: Carlos Poly

Edição n.º 1387