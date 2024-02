Notas políticas: Partido Renovação Democrática

O Partido Renovação Democrática (PRD) está com nova executiva em Araucária.

A presidência da legenda está sob a responsabilidade do advogado João Maria Sobrinho Maia. No grupo ainda estão Claudio Ferreira Cordeiro (vice-presidente), Maria de Fátima Freitas (primeira tesoureira), Marinalva Martins de Souza Guimarães (primeira secretária), Thiago Samuel Cantador (secretário executivo), Valdriano Aparecido Bicudo (tesoureiro geral) e Victor Luiz de Castro Santos (secretário geral).

Republicanos

O empresário Eliceu Palmonari anda se organizando para disputar as eleições municipais pelo Republicanos. Seu intuito é, novamente, ser candidato a prefeito da cidade.

Um pra cada gosto

E com a proximidade do início do pleito eleitoral, o que não falta é pesquisa fake rolando pelas redes sociais. Dia sim, dia não, tem candidato ou apoiador de candidato espalhando um print do que seria uma pesquisa “legítima” apontando justamente o seu predileto à frente dos concorrentes. Então, fica a dica: em ano eleitoral só dá pra acreditar em pesquisa devidamente registrada junto à Justiça Eleitoral. Até porque essas outras, além de serem ilegais, não respeitam os critérios estatísticos do eleitorado araucariense, o que vicia a amostra.

PT

Um evento realizado no sábado, 10 de fevereiro, celebrou os 44 anos de fundação do PT. Nessa data, filiados ao diretório municipal da legenda se reuniram na sede do Sindimont para recuperar um pouco da trajetória da sigla. Os organizadores do evento foram Rivadal Padilha, figura histórica do PT municipal, e Gilmar Lisboa, presidente do Sindimont, que é muito próximo a deputada Gleisi Hoffmann.

Pré-candidato

Falando em PT, nos últimos dias surgiram boatos de que esse ou aquele companheiro estaria interessado em ser pré-candidato a prefeito pelo partido. O problema é que esse prazo, segundo o regimento interno da legenda, já se encerrou e hoje existe apenas um único pré-candidato a prefeito pelo PT de Araucária. E ele é Samuel Almeida. Agora, para essa vaga voltar a ficar disponível, será necessário que Samuel renuncie a ela.

Edição n.º 1402