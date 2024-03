Notas políticas: Partidos

Faltando poucos dias para que os interessados em disputar as eleições municipais deste ano se acomodem em algum partido político, o que não falta por aí é conversa ao pé da orelha, juras de amor e promessas de estruturas para a campanha.

Como dizem os políticos mais matreiros: “o momento é de prometer, o resto a gente vê depois”.

Articulações

E nessa reta final de acomodações partidárias, as articulações para assumir o comando deste ou daquele partido municipalmente também são as mais diversas. E como o sistema político brasileiro é “de cima pra baixo” temos visto alguns grupos de candidatos que estavam pra lá de tranquilos com seus partidos ficando a ver navios porque, do nada, foram comunicados que a provisória não lhes pertence mais.

PRTB

Um dos casos visto nos últimos dias é o do PRTB. Municipalmente a legenda estava “garantida” para Valdecir Santos, que já tinha até lançado sua pré-candidatura a prefeito, com vice e uma chapa de candidatos a vereador. Mas não é que a semana começou com ele sendo “convidado” a não mais dirigir a legenda por essas bandas. Possesso, Valdecir preferiu deixar as fileiras do PRTB. Disse que procurará outra casa para defender suas ideias. Mas garante: segue pré-candidato a prefeito.

Novo comando

O novo comando da provisória do PRTB ainda não está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas sabe-se que ela deve ficar sob a tutela de Mai kel do Guincho. Ele, até esses dias, estava no Republicanos, mas acabou não fi cando por lá porque o comando da legenda foi entregue ao vereador Ricardo Teixeira.

PSD

E nessas mudanças todas que andam acontecendo nos partidos políticos, houve alteração também na composição da direção do PSD. A nova provisória já consta do site do TSE e traz como presidente Ben Hur Custódio de Oliveira Junior. A vice-presidência ficou com Hilda Lukalski, que é a escolhida pelo pre feito Hissam Hussein Dehaini como sua candidata à sucessão. Como não houve a convenção, obviamente, ela segue sendo chamada de pré-candidata.

União

E falando sobre os escolhidos para ter o apoio de Hissam nessas eleições majoritárias, houve também uma alteração no partido ao qual o vereador Ben Hur Custódio de Oliveira se filiou. Inicialmente, ele ficaria no PSD, mas por uma questão de composição política ele se filiou ao União Brasil. Assim, a chapa que Hissam apoiará nas eleições deste ano será composta por Hilda (PSD) e Ben Hur (União). Ela como cabeça da majoritária e ele na vice.

Agir

Outro partido que já consta com provisória vigente no site do TSE é o Agir. Na composição informada à Justiça Eleitoral a presidência da legenda coube a Nilton Sebastião Claudino e a vice-presidência a Elian Bispo Ribeiro.

Solidariedade

E nesta quarta-feira, 27 de março, aconteceu uma solenidade de filiações de pré-candidatos ao Solidariedade. Entre os que foram oficialmente recepcionados no partido está Tatiana Assuiti, que já foi vereadora e nas últimas eleições ocupou a vaga de vice de Albanor Zezé na chapa que foi cassada pela Justiça Eleitoral. Nessas movimentações políticas, Tatiana constará como pré-candidata a prefeita até as convenções que acontecerão no meio do ano. Lá, porém, a tendência é que ela seja novamente candidata a vice. Desta vez, no entanto, na chapa que deve ser encabeçada por Gustavo Botogoski (PL).

Forte

Falando em Solidariedade, o partido recebeu nos últimos dias o reforço de mais um pré-candidato a vereador considerado “de peso”. Trata-se do ex-vereador Alex Nogueira. Com isso, a chapa já tem três nomes considerados como “fortes” para as eleições deste ano. Além de Alex já estão por lá o vereador Valter Fernandes e o ex-vereador Leandro Andrade Preto.

Pelas beiradas

Depois de perderem o comando do Republicanos, o grupo que tinha Eliceu Palmonari como pré-candidato a prefeito segue em conversas com outros partidos para tentar encontrar uma nova casa. Alguns deles já estão ouvindo propostas, negociando condições e assim por diante. Palmonari, no entanto, diz que segue sem pressa para se filiar a alguma legenda e que o compromisso inicial que tinha com o “grupão” já não existe mais.

ICMS

Março termina com a arrecadação de ICMS de Araucária se mantendo em alta quando comparado ao mesmo período do ano passado. Com todas as transferências devidas pelo Governo do Estado já feitas neste mês, entraram nos cofres municipais R$ 51,3 milhões. O valor é líquido.

R$ 7,5 milhões

Só para efeitos de comparação, em março de 2023 a cidade havia recebido de cotas de ICMS R$ 43,8 milhões. Ou seja, crescimento de R$ 7,5 milhões.

Boa notícia

Com a carta-branca dada pelo prefeito Hissam para que as secretarias municipais façam o possível para que o campi do IFPR de Araucária comece a funcionar quanto antes, as negociações com a direção do Instituto avançaram um pouco mais esta semana. Com isso, é bem possível que já em maio deste ano tenhamos alguns cursos sendo ofertados pela instituição federal nas dependências do antigo CTI.

Doação

Paralelamente a essa cessão de uso de algumas salas do prédio do CTI ao IFPR, a Procuradoria Geral do Município em conjunto com outros órgãos técnicos da Prefeitura já começa a trabalhar no procedimento para efetivar a doação do imóvel que abrigou o antigo CTI ao Governo Federal. Essa doação, inclusive, deverá ser precedida de lei autorizativa. Ou seja, a Câmara de Vereadores precisará dar o aval.

Sem obstáculos

Obviamente, uma lei como essas não deve enfrentar dificuldades para ser aprovada pelo parlamento. Afinal, estamos falando de uma obra que coloca Araucária em “outro patamar” em termos de desenvolvimento da Educação em nossa cidade.

Participação

Quando o projeto de doação do imóvel que servirá como campi do IFPR for enviado à Câmara, veremos uma etapa importante da divisão de poderes prevista na Constituição Federal acontecendo. Isto porque é nesse momento em que os vereadores efetivamente participarão dessa construção coletiva termos em nossa cidade um campi do IFPR.