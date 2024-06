Notas políticas: Passando o bastão

.

O vereador Ricardo Teixeira (Republicanos) protocolou na semana passada um requerimento endereçado a mesa executiva da Câmara pedindo para deixar a relatória da Comissão de Inquérito que apura eventual irregularidade na contratação da Fundação Instituto de Administração (FIA) pela Prefeitura.

Principal nome

Dessa comissão também fazem parte outros dois vereadores: Celso Nicácio (PSD) e Vilson Cordeiro (UNIÃO). Porém, é fato que o grosso dos trabalhos até o momento eram conduzidos por Ricardo.

Votação

O requerimento de Ricardo pedindo para deixar a relatória da CPI deve ser votado na sessão plenária da próxima semana. A esta Coluna Ricardo disse que além da relatória também pretende abrir mão de integrar os trabalhos da Comissão. A motivação para tanto seria o excesso de compromissos com o exercício de seu mandato.

Lançamento

O PSB marcou para a próxima sexta-feira, 28 de junho, o ato público de lançamento da pré-candidatura a prefeito de Fábio Alceu Fernandes. O encontro acontecerá na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR) a partir das 18h30.

Sozinho

Ao contrário de outros partidos, no caso de Fábio Alceu o evento será exclusivo para lançamento de sua pré-candidatura, não incluindo eventual interessados em disputar a Câmara de Vereadores pela legenda. Sempre é bom lembrarmos que boa parte dos pré-candidatos a vereador que estavam no PSB migrou para o MDB.

Investimento

Mais duas gigantes de nossa área industrial vão iniciar em breve obras para ampliar a capacidade de suas plantas na cidade.

Gelopar e Berneck

Uma delas é a Gelopar que já teria iniciado o processo para obtenção das autorizações para iniciar a obra que vai ampliar sua capacidade de produção de geladeiras industriais e outros acessórios. A outra é a Berneck, que pretende construir um novo anexo as margens da rua Valério Sobânia para abriga um centro de distribuição. Ambos os projetos são para o segundo semestre deste ano ainda. Juntas, Gelopar e Berneck empregam algo em torno de dois mil funcionários.

Iguatemi

Uma das obras mais importantes da história do Jardim Iguatemi será entregue a comunidade local na próxima semana. Trata-se da Escola Municipal Professora Egipciana Carrano. A inauguração está marcada para terça-feira, 25 de junho, às 10h30.

Ponto de referência

Quem circula pelo bairro fica impressionado com o tamanho do prédio e sua arquitetura imponente, que deu nova cara ao Jardim Iguatemi. A nova escola – sem dúvida – será o principal ponto de referência da região e oferecerá aos seus alunos uma estrutura de dar inveja a muitos colégios particulares do Brasil.

Audiência pública

A Câmara de Vereadores convocou para a próxima segunda-feira, 24 de junho, a audiência pública para discutir com a comunidade local o projeto de lei que doa ao Instituto Federal do Paraná (IFPR) o imóvel que outrora foi sede do Colégio Técnico Industrial (CTI). O encontro terá início às 14h e será realizado no plenarinho da sede do Poder Legislativo.

Prestação de contas

Em audiência recente realizada na Câmara de Vereadores a Secretaria Municipal de Finanças (SMFI) apresentou alguns números acerca das receitas e despesas do Município ao longo do primeiro quadrimestre de 2024. Essa prestação de contas é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Saúde e Educação

Entre os números apresentados estavam os investidos com Saúde e Educação ao longo dos primeiros quatro meses do ano. Para a Saúde, por exemplo, foram destinados 16,24% da arrecadação. Já para a Educação o percentual foi de 30,64%. A legislação determina que o mínimo constitucional para cada um desses setores é de 15% e 25%, respectivamente.