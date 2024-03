Notas políticas: Pressão

E a pressão de grupos de servidores que são contrários as alterações no plano de carreira e na previdência do funcionalismo municipal já pode ser vista na sessão plenária desta terça-feira, 12 de março.

Um grupo de funcionários, cada qual com seu cartaz em mãos e cântico de protesto na ponta da língua acompanhou os trabalhos realizados pelos vereadores e isto fez com que a pauta da plenária acabasse ficando em segundo plano. Os edis voltaram seus discursos ao público que ali estava. Alguns fizeram juras de amor aos desejos dos sindicalistas presentes. Outros preferiram não dizer que estavam apaixonados pelos sindicatos, mas deram indícios de que “pode dar namoro”.

Audiência pública

De concreto mesmo, o que ficou decidido é que haverá algumas reuniões sobre o assunto antes que ele seja submetido ao plenário. Dentre esses combinados está a realização de uma audiência pública no final deste mês.

Janela aberta

E com a janela partidária aberta estão aceleradas as conversas para ver quem vai para qual partido, principalmente aqueles com cargos eletivos. E nesta correria doida, aquele ditado de que “política é como as nuvens no céu: olhamos e elas estão num lugar, olhamos novamente e elas estão em outro” nunca esteve tão atual. Vejamos o caso do Republicanos. O partido tinha até lançado um pré-candidato a prefeito, Eliceu Palmonari, e estava com uma chapa de pré-candidatos a vereador pronta para o combate e praticamente fechada para novas adesões. Mas não é que nos últimos dias tudo mudou. A direção estadual decidiu promover algumas mudanças na provisória araucariense. Com isso, o vereador Ricardo Teixeira, que estava no PSDB, deixou a sigla e foi para a presidência da executiva municipal do Republicanos.

Projeto mantido

Sobre as mudanças no Republicanos, Palmonari tem dito que o projeto de ser candidato a prefeito permanece. Ele e alguns integrantes de seu grupo político estariam em negociações com outra legenda.

PSD

Ainda sobre essas mudanças partidárias, outros dois vereadores também estão mudando de partido. Ben Hur Custódio de Oliveira e Pedro Ferreira de Lima. Ambos estavam no Cidadania e agora se filiarão ao PSD, partido que já tem outros dois vereadores em suas fileiras: Celso Nicácio e Irineu Cantador.

Executiva

Ainda sobre o PSD, haverá uma reformulação completa da atual executiva da legenda. Nessa mudança, quem passará a presidir a sigla é Ben Hur Custódio de Oliveira. A vice-presidência ficará com Hilda Lukalski Seima.

De saída

Com o projeto de não ser mais candidato a vereador na cabeça, quem deve sair do PSD é Irineu Cantador. Ele tem deixado claro que só disputará as eleições deste ano como ocupante de uma chapa majoritária. Ou seja, prefeito ou vice.

Conversas

O partido que abrigará Irineu ainda é uma incógnita, mas muitos têm dito que ele pode – inclusive – ser vice de Rosane Ferreira. Se é verdade não se sabe.