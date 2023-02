Notas Políticas: Prestação de contas

Está marcada para a próxima segunda-feira, 27 de fevereiro, às 10h, a audiência de prestação de contas referente as receitas e despesas do Município no último quadrimestre de 2022. O encontro será presencial e acontecerá no anfiteatro da OAB Araucária.

Obrigatória

Essa audiência de prestação de contas é aquela prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e que precisa ser realizada a cada quatro meses pelos gestores para demonstrar que a cidade anda respeitando os limites de gastos e outras obrigações impostas pela LRF.