Notas políticas: R$ 6,9 milhões

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) destinou para Araucária no final do ano passado um valor considerável para a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

São R$ 6,9 milhões para utilização no custeio de ações de média e alta complexidade na cidade.

Cota pessoal

Sempre é bom lembrar que esse valor destinado por Gleisi é da sua chamada cota individual de emendas parlamentares a que tem direito na Câmara dos Deputados. Ou seja, ela poderia ter escolhido qualquer um dos 399 municípios paranaenses para enviar essa grana e escolheu Araucária.

Votação

Obviamente, deve ter pesado neste olhar carinhoso de Gleisi para Araucária a votação expressiva que ela fez aqui nas eleições de 2022. Foram 6.279 votos, o que a tornou a terceira candidata mais bem votada em Araucária naquele pleito. Entre os cabos eleitorais da deputada por estas bandas esteve e está o presidente do Sindimont, Gilmar Lisboa. Ele, inclusive, está constantemente cobrando da parlamentar esse olhar por nossa cidade e, com certeza, isso contribuiu para a vinda desses quase R$ 7 milhões para cá no final do ano passado.

Projeto

Ainda sobre esse dinheiro, além da articulação política para captar essas emendas, é preciso também um trabalho técnico da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) para cadastrar essas solicitações de recursos junto ao Ministério da Saúde. Nesse caso específico, por exemplo, a SMSA havia solicitado – em maio de 2023 – R$ 12,9 milhões ao MS para desenvolver ações extras de média e alta complexidade, como cirurgias e exames, no Município. Foi só porque esse projeto já estava cadastrado lá que o gabinete da deputada Gleisi conseguiu – digamos assim – adotar a solicitação de Araucária, destinando parte dos recursos originalmente requisitados.

Mutirão

Como os R$ 6,9 milhões de Gleisi só caíram nos cofres municipais no dia 28 de dezembro de 2023, a grana nem pode ser utilizada ainda. Neste momento, a Secretaria de Saúde trabalha na formatação de uma espécie de mutirão de determinado tipo de cirurgias e exames que será feito na cidade. Em breve, mais detalhes sobre a ação devem ser divulgados.

Atualizado

Falando um pouco sobre eleições municipais, em nossa última edição, trouxemos a informação de que o sistema que gerencia os dados partidárias de todos os partidos políticos do país mostrava que havia vencido a vigência da provisória do PL em Araucária. Um dia após a circulação do jornal, no entanto, houve a renovação dos poderes da legenda na cidade. O novo prazo de validade é 09/02/2025. Leia matéria sobre o assunto em nossa página 29.

Democracia Cristã

E falando em partidos, mais um está com sua composição atualizada em Araucária. É o Democracia Cristã (DC). A vigência da provisória teve início agora em 22 de fevereiro e terminará em 21 de fevereiro de 2025.

Integrantes

Nessa nova composição do DC a presidência ficou com Osni Francisco Minotto, a vice-presidência com Bruno Ricardo da Silva, a secretária-geral com Luiz Henrique Vargas, a primeira-secretaria com Maria Elisabeth do Nascimento e a tesouraria-geral com Maria Inês de Moraes Minotto.

Audiências públicas

Nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, acontecem na Câmara de Araucária duas importantes audiências de prestação de contas. Uma delas é a de apresentação dos dados do último quadrimestre de 2023 das receitas e despesas da Prefeitura e do Poder Legislativo. O encontro é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e está marcada para se iniciar às 10h, no plenarinho da Câmara. Já a outra audiência acontecerá às 14h, no mesmo local, mas tem como objetivo apresentar especificamente as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) ao longo do último quadrimestre do ano passado.

Ao vivo

Embora a população possa comparecer presencialmente as duas audiências de prestação de contas, também é possível acompanhar a apresentação – ao vivo – pelas páginas da Câmara no Facebook e Youtube.

ICMS

O mês de fevereiro foi bastante generoso para os cofres municipais quando o assunto é transferência de recursos do Governo do Estado para o Município a título de ICMS. Recebemos R$ 48 milhões. O valor é praticamente 20% superior ao que recebemos no mesmo período do ano passado, quando caíram nos cofres municipais R$ 39 milhões. Os valores são líquidos.

Edição n.º 1404