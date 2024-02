Notas políticas: Recomeço

A Câmara de Vereadores abriu nesta terça-feira, 6 de fevereiro, o ano legislativo de 2024.

Dos onze vereadores, dez se fizeram presentes, apenas Aparecido Ramos (PDT) não compareceu.

Pauta extensa

Ao contrário do que normalmente acontece em sessões de abertura de ano legislativo, que são dedicadas mais a discursos de boas-vindas, a de Araucária já começou com votações acontecendo. Em pauta diversas indicações, moções e até projetos de lei.

Três horas

Tantas eram as pautas em discussão que a sessão se estendeu por mais de três horas. Começou às 9h e só foi encerrada às 12h20.

Reclamações

Parte da sessão foi ocupada pela fala acalorada de alguns vereadores. Eles estavam bravos porque teriam tido a entrada barrada quando foram visitar algumas obras públicas que estão em andamento pela cidade.

Rotina

Em que pese ser direito do vereador visitar obras públicas é preciso pontuar que cada empreiteira responsável por essa execução tem sua própria rotina de trabalho e não necessariamente têm funcionários à disposição para acompanhar esses parlamentares pelo canteiro de obras. A explicação é necessária porque teve edil que quase desceu das tamancas porque um funcionário da Secretaria de Obras teria lhe pedido para – antes de aparecer do nada no canteiro lhe avisar para que pudesse acompanhá-lo na vistoria e esclarecer eventuais dúvidas.

Alhos com bugalhos

Também é bom explicar que a lei municipal aprovada pela Câmara e que estipula a competência de cada secretaria estabelece que a fiscalização de todas as obras públicas municipais é de competência da Secretaria Municipal de Obras Públicas e não das secretarias ordenadoras das despesas. Assim, a construção de um centro de saúde, embora a origem do recurso seja da Secretaria de Saúde, tem sua fiscalização feita pela Secretaria de Obras. O mesmo acontece com a construção de escolas e cmeis (cujo recurso vem do orçamento da Secretaria de Educação) e assim por diante.

Bravos

Alguns vereadores também estavam bravos porque, segundo eles, estariam sendo mal atendidos em algumas secretarias. O descontentamento, digamos assim, era até entendível, já que um servidor de determinada secretaria teria chamado os edis até de “bando de vagabundos”. Algo inaceitável. Afinal, gostando ou não desse, ou daquele parlamentar, eles foram eleitos pela população e estão no gozo de seus mandatos.

Sessão solene

A Câmara realizará no dia 22 de fevereiro uma sessão solene no auditório da Unifacear. O encontro está marcado para começar às 19h e o objetivo é a entrega do título de cidadão honorário araucariense ao prefeito Hissam Hussein Dehaini. O projeto de lei concedendo essa honraria ao chefe do Executivo foi aprovado já há algum tempo e foi proposto pelo vereador Ben Hur Custódio de Oliveira.

Instituto Federal

Representantes de alguns sindicatos ligado ao setor petroleiro e um assessor da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) estiveram reunidos esta semana com a Prefeitura de Araucária para discutir a possibilidade de que a cidade seja escolhida para implantação de um Instituto Federal. O presidente Lula anunciou recentemente que pretende instalar 100 desses equipamentos de Educação em todo o país até o final de seu mandato.

Notas políticas: Recomeço 1

Articulação

Um dos responsáveis pela articulação da vinda desse Instituto para Araucária é o presidente do Sindimont, Gilmar Lisboa. Ele é próximo à deputada Gleisi, a qual tem abraçado causas araucarienses, como a reabertura da FAFEN.

Em Brasília

Ainda sobre o Instituto Federal, o prefeito Hissam despachou para Brasília três de seus secretários para buscar uma articulação mais direta com o Governo Federal e garantir que uma dessas estruturas de ensino venha para Araucária. O procurador-geral Simon de Quadros, o secretário de Governo Vanderlei Francisco de Oliveira e o secretário de Finanças Luciano Stall cumpriram agenda na Capital do país ao longo desta semana. Eles voltam na sexta-feira (9).

Notas políticas: Recomeço 2

Terreno

O grande impasse até o momento no que diz respeito a implantação de um Instituto Federal em Araucária seria a necessidade de que a cidade doasse à União um terreno para abrigar essa estrutura. Acontece que a ideia defendida pela Prefeitura é que esse IF utilizasse a estrutura do antigo CTI, que voltou a ser um prédio público, e já tem – digamos assim – o esqueleto pronto para um projeto desse porte. O problema é que a retomada do CTI pelo Município foi feita por meio de uma discussão judicial, com algumas cláusulas específicas.

Bandeira

De todo o modo, a atração de um Instituto Federal para Araucária é uma causa que precisa ser defendida por todos os araucarienses. Afinal, uma estrutura acadêmica como essa desenvolve todo o Município.

Tudo indefinido

Seguem as articulações dentro da federação PT, PV e PC do B para decidir quem será o candidato a prefeito pelo grupo. Oficialmente, até o momento, só havia a indicação de Samuel Almeida (PT). Agora, porém, Rosane Ferreira (PV), afirmou a esta Coluna que é sim pré-candidata ao Executivo e que caberá a convenção da federação, que acontecerá entre 20 de julho e 5 de agosto, a palavra final.