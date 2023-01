Notas Políticas: Reforço

As instituições de ensino de Araucária devem ganhar um reforço de peso em termos de pessoal ao longo dos próximos meses. É que avançou a licitação promovida pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) para contratação de 154 cuidadores de crianças.

27 empresas

A licitação para escolha da empresa que fornecerá esses profissionais aconteceu agora no dia 23 de janeiro e atraiu 27 interessadas. Exatamente: 27 empresas fizeram propostas para ficar responsável por esse serviço.

R$ 7,8 milhões

O edital de licitação desses postos de trabalho estima que o valor investido para contratação desses 154 cuidadores seja de R$ 7,8 milhões anualmente, incluídos aí encargos trabalhistas.

Cuidado

Esses profissionais atuarão exclusivamente em tarefas de cuidado de crianças e daqueles jovens e adultos portadores de necessidades especiais ou outro tipo de suporte complementar e que frequentam hoje unidades de ensino mantidas pelo Município.

Parte pedagógica

Já a parte pedagógica do ensino segue sob a responsabilidade dos professores concursados do Município. Ou seja, a licitação permitirá que os docentes foquem sua atenção de forma mais exclusiva na educação de nossos alunos. Assim, com certeza, quem ganha é a qualidade de ensino de nossas escolas e cmeis.

Comparativo

Para se ter uma ideia da economia inteligente que essa licitação irá gerar aos cofres públicos, hoje existe uma unidade de ensino municipal focada quase que exclusivamente no cuidado dos alunos que custa algo em torno de R$ 3,9 anualmente. Este valor é só com o salário de pouco mais de 30 funcionários. São professores altamente qualificados e bem remunerados, mas que executam tarefas como trocar fralda, dar comida, entre outras. Funções estas que são sim extremamente importantes, mas que não são aquelas para as quais esses docentes foram contratados.