Notas Políticas: Repercussão gigantesca

A notícia acerca do casamento do prefeito Hissam Hussein Dehaini (sem partido), 65 anos, com Kauane Rode, 16 anos, viralizou em todo o país e também no exterior. Até tabloides britânicos noticiaram o caso. Só para se ter uma ideia, uma pesquisa feita com o nome de Hissam no Google na noite desta quarta-feira, 26 de abril, apresentava mais de 62 mil resultados. A imensa maioria de conteúdo gerado nos últimos três dias.

Nomeação

Parte da repercussão gerada pelo casamento se deu em razão da diferença de idades entre Hissam e Kauane, mas também chamou a atenção o fato de a mãe da jovem ter sido nomeada secretária de Cultura e Turismo um dia antes de a união ter sido oficializada. Marilene Rode, no entanto, já ocupava cargo em comissão na Prefeitura desde 2021. Antes de ser nomeada secretária de Cultura, ela era diretora geral da Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Apurações

Esses fatos desdobrados a partir da “viralização” do casamento de Hissam pela imprensa serão agora objeto de apurações pelo Ministério Público, que já informou ter aberto procedimento para apurar o caso. Resta agora aguardar para verificar se haverá algum tipo de acusação formal ou não. Sempre é bom deixarmos claro que o tempo de um processo judicial é diferente do tempo de uma exposição midiática. Então, não é possível “dar um prazo” para conclusão desses inquéritos.

Coisas antigas

Como não poderia deixar de ser, a repercussão do casamento de Hissam fez com que a imprensa recuperasse fatos antigos da vida do prefeito. Todos eles anteriores ao ano de 2012, quando ele se candidatou pela primeira vez. Ou seja, não há nada de novo e que não fosse do conhecimento do eleitor araucariense. Boa parte dessas situações, inclusive, foram amplamente investigadas pelas autoridades judiciárias do país, as quais absolveram Hissam. A condenação que persiste é da operação Metástase, a qual ainda está em grau recursal. Todo esse conteúdo também já havia sido objeto de matérias jornalísticas produzidas pela imprensa local e nacional.

Plenária

Dois dos onze vereadores que integram o parlamento municipal não participaram da sessão plenária desta terça-feira, 25 de abril. Fábio Pavoni (PV) e Aparecido da Reciclagem (PDT) não puderam comparecer, mas justificaram a ausência.

Reajuste

Na sessão plenária desta terça-feira os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que reajusta o valor do salário dos conselheiros tutelares de Araucária. Com isso, ao invés dos atuais R$ 5.180,75, cada conselheiro passará a receber R$ 5.782,00, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Equiparação

No projeto também ficou previsto que, daqui em diante, os conselheiros sempre terão o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores públicos municipais. O texto ainda carece de aprovação em segunda votação e sanção do prefeito Hissam Hussein Dehaini para passar a valer.

Homenagem

Ainda durante a sessão plenária desta semana vários vereadores fizeram uso da palavra para parabenizar O Popular pelos seus 25 anos de ininterrupta circulação em Araucária. Os edis enalteceram o trabalho que realizamos nesta cidade e a importância dele para levar aos cidadãos araucarienses a notícia mais fidedigna possível, dentro de princípios éticos e do amplo contraditório. A todos, nossos agradecimentos pela lembrança.

De partido novo

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vitor Cantador, selou na última segunda-feira, 24 de abril, sua ida para o Progressistas, antigo PP. De acordo com o secretário, a ideia com a filiação é estar preparado para a sucessão municipal do próximo ano.

Reunião

E falando em preparação para 2024, a executiva municipal do PL realizará uma nova reunião nesta sexta-feira, 28 de abril, para discutir o cenário político nacional, estadual e local. O encontro acontece a partir das 19h30 na Churrascaria Boi Preto, antigo Alban.

Jantar

Logo após essa reunião os filiados e simpatizantes da legenda poderão participar de um jantar por adesão, que é quando cada um paga o seu. A comilança acontecerá no próprio Boi Preto.

Presença

O deputado estadual Gilson de Souza (PL), inclusive, deve participar da reunião de amanhã. Ele vem a convite do vereador Eduardo Castilhos, que comanda o PL no Município.

Paralisação

Diversas escolas e cmeis de Araucária não tiveram expediente nesta quarta-feira, 26 de abril. O motivo foi uma paralisação convocada pelo Sindicato dos Professores (Sismmar). Os argumentos para convocação do ato foram, de acordo com a entidade sindical: 1) ausência de resposta aos reiterados pedidos de negociação; 2) revisão geral da remuneração de 2023; 3) pagamento retroativo dos novos vencimentos dos professores da Educação Infantil; 4) manutenção do atual Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV); 5) manutenção dos direitos previdenciários e modelo de gestão do Fundo de Previdência do Município de Araucária (FPMA).

Liminar

O Município chegou a conseguir uma liminar junto ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) para que o SISMMAR suspendesse a paralisação desta quarta-feira (26), porém – até onde se sabe – os responsáveis pelo sindicato não foram intimados antes do início do movimento.

R$ 50 mil

A liminar determinando que o sindicato suspendesse a paralisação foi concedida pelo desembargador Abraham Lincoln Calixto na terça-feira (25). Em sua decisão, inclusive, ele fixou multa de R$ 50 mil ao SISMMAR, sem prejuízo das penalidades criminais e cíveis, caso insistisse em interromper o expediente nas escolas e cmeis da cidade.

UBS Tupy

A expectativa da Prefeitura é que já nos próximos dias aconteça o início das obras de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do Tupy. Depois de concluída, a UBS deixará de ter os atuais 600 metros quadrados para ter 1.052,44 metros quadrados de área construída.

R$ 3 milhões

O projeto de reforma e ampliação da unidade foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) e prevê investimento na casa dos R$ 3 milhões. As obras devem durar até doze meses.

Edição n. 1360