Notas políticas: Retorno

Depois de mais de um ano sendo realizada no auditório da sede da OAB Araucária, as sessões da Câmara voltaram a acontecer na sede do Poder Legislativo. O “retorno pra Casa” foi nesta terça-feira, 22 de agosto.

Plenarinho

Por enquanto os trabalhos terão que acontecer no plenarinho da Casa. A estrutura não é a mesma do plenário, mas é o que se tem pro momento.

Reforma

Ainda não é possível estipular um prazo para que as sessões voltem para o plenário da Câmara. A reforma e ampliação feita recentemente pela Casa incluía a obra no plenário, porém – com os trabalhos já em andamento – descobriu-se uma série de inconsistências no projeto que embasou a licitação. Com isso, acabou que o valor estimado para a obra não foi o suficiente para executá-la totalmente e nem os aditivos possíveis pela legislação cobriu a diferença necessária para fazê-la.

Nova contratação

Para resolver o problema, a Câmara terá que elaborar um novo projeto de engenharia para reforma do plenário e licitar a obra posteriormente. Ou seja, nesta legislatura não devemos ter as sessões retornando ao seu palco principal.

Irritados

Os vereadores Fabio Pavoni, Eduardo Castilhos e Valter Fernandes ficaram irritados com uma nota desta Coluna que analisou jornalisticamente a decisão do prefeito Hissam Hussein Dehaini de retirar da Câmara os projetos de reforma da previdência e carreira dos servidores municipais. A chateação se deu porque dissemos que Hissam retirou os projetos a pedido do presidente da Câmara e dos edis que integram a sua base. Os vereadores “chateadões” cantarolaram que a retirada se deu porque eles pressionaram o Executivo.

Constatação

Embora o trio de edis tenha se chateado com a nota, ela é fruto de uma constatação natural ao analisarmos o estilo Hissam de administrar. Por mais que os vereadores repitam feito papagaios de que foi o requerimento deles que fez com que o chefe do Executivo decidisse retirar os projetos, a verdade não é essa e querer pra si esse mérito (se é que isso é um mérito) é fazer cortesia com o chapéu alheio.

Cavalos paraguaios

Faltando mais de um ano para as eleições municipais de 2024, temos visto pessoas que pertencem a certas células políticas buscando um protagonismo para – quem sabe – tentar conseguir um fiapo de poder em outubro do ano que vem. Historicamente, no entanto, a opção pela verborragia, por tentar encontrar pelo em ovo e defender o quanto pior melhor não leva essas pessoas a bons voos nos pleitos locais. Muito pelo contrário, políticos que usaram desse artifício em eleições não muito distantes se mostraram cavalos paraguaios e quebraram a cara quando seus nomes foram colocados à disposição do eleitor. Fica a dica.

Nova Marcelino

A Prefeitura concluiu esta semana o processo de licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela construção da nova Escola Municipal Marcelino Luiz de Andrade, que fica no Jardim Condor. Duas empreiteiras estavam na disputa e a que ofereceu melhor preço foi a Varpec Engenharia Ltda., com o valor de R$ 10,5 milhões. A expectativa é que as obras iniciem até o final do mês de setembro.

Melhorias

Áreas de ocupação irregular da cidade, mas que são consideradas consolidadas, devem receber algumas obras de infraestrutura ao longo das próximas semanas. São aquelas em regiões conhecidas como Israelense, Arco-Íris e parte do Arvoredo. A ideia é melhorar um pouco as ruas e iluminação pública desses locais.

Regularização

Esses serviços devem ser feitos por equipes próprias da Prefeitura e serão possíveis porque nessas comunidades o processo de regularização fundiária já está bem adiantado.

Palmital

A De Amorim Construtora de Obras Ltda., venceu a licitação para execução da pavimentação das ruas Clementina Knysak e Jacob Haiduk, na localidade rural de Palmital. Serão 2,7 km de estradas pavimentadas com o chamado asfalto definitivo e todos os serviços complementares, como reforço de base, drenagens, sinalização viárias, entre outros.

Mais de R$ 11 milhões

O preço original dessa obra era superior a R$ 11 milhões, mas a De Amorim se propôs a executá-lo por R$ 9,5 milhões. Outras três empreiteiras estavam na disputa pelo serviço.

Em Brasília

O vereador Vagner Chefer (Podemos) esteve em Brasília na semana passada. Foi a suas expensas e lá visitou o gabinete dos senadores de seu partido, Flávio Arns e Oriovisto Guimarães. Além do Senado também esteve na Câmara Federal para conversar com o deputado Vermelho.

Educação

E Vagner Chefer não voltou de lá de mãos vazias. Sua conversa com Vermelho rendeu quase R$ 2 milhões em emendas para Araucária. O dinheiro é carimbado e precisará ser utilizado pela Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Caixa

Outra agenda de Vagner em Brasília foi na direção nacional da Caixa. Lá, ele pleiteou junto à instituição financeira a instalação de uma agência do banco no bairro Capela Velha.

Improvisado

Os usuários da Unidade Básica de Saúde do Tupy têm enfrentado várias dificuldades nos últimos dias em razão as obras de reforma e ampliação daquele espaço. Acontece que, enquanto os trabalhos acontecem, os atendimentos estão sendo feitos num imóvel improvisado, locado pela Secretaria de Saúde.

Tenda

Para tentar amenizar esses problemas, a Secretaria de Saúde decidiu locar uma tenda para que os usuários que aguardam atendimento não fiquem expostos ao sol e nem a chuva. Embora não seja essa uma solução definitiva, a tenda já vai ajudar a aliviar um pouco a situação até que a nova UBS fique pronta.

Edição n.º 1377