Notas políticas: Saúde

.

A Prefeitura divulgou esta semana o resultado do mais recente concurso público que realizou para contratação de profissionais para área da Saúde.

Animador

Organizado pela Fundação FAFIPA, o resultado animou alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), principalmente pela grande quantidade de profissionais classificados.

Clínicos gerais

A animação se dá principalmente em razão do número de médicos aprovados e classificados para alguns dos cargos em disputa. Para médico clínico geral, por exemplo, foram 95 os classificados. A tendência é que grande parte seja chamada, já que existe certa rotatividade nesse meio. Porém, com a expectativa de que – em breve – o salário desses profissionais praticamente dobre são bem maiores as chances de que eles fixem raízes por aqui. Vamos torcer.

Médico generalista

O número de classificados para o cargo de médico generalista também chamou a atenção. Foram 115 os que ficaram acima da linha de corte.

Plantonista

Já para o cargo de médico plantonista os classificados foram 22.

Especialistas

Para aqueles cargos de médicos especialistas os interessados e classificados não foram muitos. Então fica a torcida para que eles se apaixonem pela cidade e resolvam ficar por aqui. Para médico alergologista, por exemplo, apenas uma pessoa foi classificada. No caso de médico angiologista vascular os classificados foram três. Médicos cardiologistas também três. Para médicos dermatologista passaram cinco. Médico do trabalho apenas um. Endocrinologista teve cinco classificados. Endocrinologista pediátrico foram dois os classificados. Por sua vez, os médicos neurologistas aprovados foram dois. Oftalmologistas, cinco. Ortopedistas foram doze. Para o cargo de médico otorrinolaringologista foram seis aprovados. Psiquiatras foram cinco. Reumatologistas foram três. Mesma quantidade de classificados para o cargo de urologista. Já médico sanitarista teve apenas um aprovado.

Mudanças

O prefeito Hissam Hussein Dehaini decidiu promover uma alteração esta semana em seu quadro de secretários. O secretário especial de Políticas Públicas, Geraldo Carvalho, deixou a administração. O nome do substituto de Geraldo ainda não está definido.

Mudanças

A saída de Geraldo do comando da Secretaria Especial de Políticas Públicas alimentou algumas rodas de fofoca política. Houve quem dissesse que o prefeito exoneraria outros secretários, quase que promovendo uma minirreforma no secretariado. Isto, porém, não deve acontecer.

Adequações

Sabe-se, porém, que a partir de fevereiro, logo após o Carnaval, Hissam deve começar a sentar com seus secretários e outros integrantes do primeiro escalão para discutir sua sucessão. Nessas conversas ele pretende buscar entender como essas pessoas irão se comportar no ciclo eleitoral que está por se iniciar. O objetivo é identificar quem é do time Hissam e com quem ele poderá contar para a partida eleições 2024.

Partidos

Com a chegada de fevereiro, também deve acontecer uma aceleração na organização dos partidos políticos que estarão presentes em Araucária nestas eleições. Por enquanto, o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral mostra que 15 legendas estão com suas composições vigentes na cidade. São elas: PSD, PL, Mobiliza, MDB, Podemos, Solidariedade, PDT, PV, Republicanos, PSB, PRTB, PC do B, PT e Cidadania.

Proibidas

Ainda sobre as eleições, ultimamente têm aparecido nas redes sociais algumas “pesquisas” de intenção de voto. Esse tipo de levantamento, como se sabe, é proibido pela legislação eleitoral brasileira. Isto porque elas não têm embasamento científico, não respeitando o perfil do eleitorado araucariense.

Multa

Inclusive, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a uma multa no valor de 50 mil a 10 mil UFIRs. Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

Torcida

Apesar de não ter valor estatístico e de poder render problemas para quem organiza esse tipo de levantamento, essas “pesquisas” acabam sendo utilizadas por alguns pré-candidatos para tentar animar seus apoiadores e sacar se eles estão mesmo empenhados em seu projeto eleitoral.

Posse

E nesta sexta-feira, 10 de janeiro, tomaram posse os conselheiros tutelares eleitos em outubro passado. Eles ficarão no cargo até 09 de janeiro de 2028.

Leste

Cinco destes conselheiros vão integrar o Conselho Tutelar Leste. São eles: Matheus Juan Machado, Vanderlei do Carmo Chefer, Alysson Henrique Stygar, Adriane Mônica Gawlak e Josiney Tavares da Silva.

Oeste

Os outros cinco vão integrar o Conselho Tutelar Oeste. São eles: Celia do Rocio Rosa, Cleyton Bruno Lerner, Elisandra Patricia Soares, Cirlene da Cruz Ferreira da Silva e Franciele de Fatima Menegatti.

Inquéritos civis

É sempre bom lembrar que contra três desses conselheiros existe um inquérito civil aberto pelo Ministério Público para apurar eventuais irregularidades cometidas por eles no dia da eleição, lá em outubro passado. São eles: Matheus Juan Machado, Cirlene da Cruz Ferreira da Silva e Josiney Tavares da Silva.

Sem prazo

Embora esses inquéritos civis estejam abertos, os três conselheiros não têm qualquer impeditivo para assumir seus mandatos, tanto é que o fizeram. Da mesma forma, eles poderão desempenhar sem embaraço todas as atribuições atinentes ao cargo. Não há um prazo definido para que o Ministério promova algum tipo de ação contra esses conselheiros nem que, caso assim entenda, promova o arquivamento dos inquéritos.