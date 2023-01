Uma comitiva de secretários municipais vai visitar esta semana o município de Foz do Iguaçu. Lá, conhecerá a fundação de saúde do município, que é responsável pelo gerenciamento do hospital da cidade e algumas unidades básicas de saúde. A ideia da Prefeitura de Araucária é entender e buscar alternativas para escolher qual o melhor modelo para gestão do Hospital Municipal de Araucária (HMA), que hoje segue sendo feito por meio de uma OS, a qual volta e meia é alvo de reclamações.