Notas políticas: Semana que vem

Para quem estava com saudades das sessões de terça-feira da Câmara de Vereadores, eis uma boa notícia: elas voltam na próxima semana.

1º de agosto

A primeira sessão deste segundo semestre acontece na terça-feira, 1º de agosto. A ordem do dia ainda não está fechada, mas como toda boa sessão de retorno, deve haver muito discurso focado no que se pretende para o Legislativo neste restinho de 2023.

Entrevista

E na próxima segunda-feira, 31 de julho, O Popular receberá o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania), para um bate-papo. Nessa conversa ele fará um balanço dos trabalhos do Poder Legislativo nesse primeiro semestre e também dos desafios da Casa ao longo dos próximos meses. A entrevista acontece às 19h30, com transmissão ao vivo em nossa página no Facebook.

Nova ponte

O prefeito Hissam Hussein Dehaini pretende lançar nas próximas semanas a licitação para escolha da empresa que ficará responsável pelas obras de alargamento da ponte que fica na Avenida Independência, ali no acesso à Campina das Pedras.

Perigo

Hoje, a travessia tem cerca de três metros de largura. Com a obra passará para sete metros. O projeto de alargamento já está pronto e foi executado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP). A pontezinha ali hoje é um problema porque permite que apenas um carro a cruze por vez. Como a pista é de mão dupla, isto acaba gerando algum congestionamento e não invariavelmente acidentes.

Deserta

Não deu boa a licitação para escolha da empreiteira que ficaria responsável pela construção da nova Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur, no Fazenda Velha. Apesar de estarmos falando de uma obra estimada em mais de R$ 10 milhões, nenhuma empreiteira apareceu para a disputa. O projeto agora retornará para a Secretaria de Planejamento para reavaliação da planilha de preços e método construtivo.

Discórdia

E mesmo faltando mais de um ano para as eleições o clima dentro do PDT municipal não é dos melhores. Filiados mais próximos ao vereador Aparecido Ramos andam sentindo cheiro de conspiração na tentativa da executiva de enquadrar o edil.

Genésio ou Fábio Alceu?

Outro ponto que tem gerado certo mal-estar dentro do PDT foi a indicação do ex-vereador Fábio Alceu como pré-candidato a prefeito pela legenda em 2024. Há quem entendesse que tal posto pertenceria naturalmente ao advogado Genésio Felipe de Natividade, um pedetista histórico, que foi o candidato da sigla nas eleições de 2.020.

Sem densidade

Na prática, o PDT local hoje – dizem os pedetistas históricos – não faz jus a história de bandeiras da agremiação. A presidência é exercida por Emerson Santos e as duas vices por Vera Lucia de Lima e Roseneide de Moraes, respectivamente. A atual provisória assumiu em 26 de junho e tem mandato garantido até 31 de outubro deste ano. Depois disso, tudo pode mudar.

PRTB

E falando em composição partidária, a executiva municipal do PRTB também está de cara nova. A presidência da legenda agora é exercida por Jaison Mendes dos Santos. A primeira vice é de Sebastião Nós, a tesoureira é Erica Grobb Mendes dos Santos e o secretário é João Maria da Silva.

Pré-candidato

Ainda sobre o PRTB, o partido já tem pré-candidato a prefeito em 2024. Trata-se do empresário Valdecir Santos. Nas últimas eleições gerais ele foi candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Agora, tomou novo rumo e estaria animado com a pré-candidatura ao Executivo.

Arrecadação

Junho e julho foram melhores para os cofres municipais em se tratando de recebimento de cotas de ICMS do Governo do Estado. Isto quando comparado ao mesmo período de 2022.

Junho

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), agora em junho de 2023 a cidade recebeu R$ 47,3 milhões desse tipo de repasse. O valor é quase R$ 2 milhões a mais do que o mesmo mês de 2022, quando as transferências de cota de ICMS somaram R$ 45,5 milhões. Os valores são líquidos.

Julho

Já em julho deste ano a Prefeitura viu pingar nos cofres municipais R$ 50,2 milhões a título de ICMS. Em julho de 2022 havíamos recebido R$ 45,3 milhões. Estes valores também são líquidos.

Califórnia

A Prefeitura assinou no último dia 12 de julho o contrato com a empreiteira Viaplan Engenharia Ltda. para execução das obras de pavimentação das ruas do jardim Califórnia. A empresa venceu a licitação promovida pelo Município para conclusão dessas obras e fará o serviço por R$ 4,5 milhões. O contrato com a Viaplan foi publicado em Diário Oficial no dia 20 de julho.

365 dias

A Viaplan terá agora 365 dias para concluir as obras, que já há alguns anos incomodam os moradores do Califórnia. Como se sabe, os trabalhos lá chegaram a ser iniciados por outra empreiteira, que posteriormente abandonou a empreitada. Isto obrigou a Prefeitura a fazer novas licitações para conclusão dos serviços. Algumas dessas tentativas bateram na trave e só agora – finalmente – veremos as máquinas novamente nas ruas Tesoureiro, Jaburu, Tiriva, Olinto Lemos, Domingo Martins Belo, Bico-De-Lacre, Arara, Peru, Ema e Pelicano.

Mensalinho

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná concluiu nos últimos dias a votação acerca da competência para o processamento da ação penal oriunda da fase Mensalinho da operação Sinecuras. Por quatro votos a três os integrantes da Corte entenderam que o processo deve ser analisado primeiramente pela Justiça Eleitoral. Até então as demandas vinham tramitando junto à Vara Criminal de Araucária.

Réus

Neste processo são réus o ex-prefeito Olizandro José Ferreira, alguns secretários municipais da gestão 2013-2016 e uma penca de vereadores da legislatura daquele mesmo quadriênio. Com a confirmação de que o processo deve tramitar mesmo pela Justiça Eleitoral ainda deve levar um bom tempo para que tenhamos um desfecho para esse caso.

Edição n. 1373