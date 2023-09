Notas Políticas: Troca

O prefeito Hissam Hussein Dehaini decidiu promover uma troca no comando da Secretaria Municipal de Governo (SMGO). Saiu Laecio Monteiro de Carvalho e entrou Vanderlei Francisco de Oliveira.

Ex-vereador

Para quem não ligou o nome à pessoa, Vanderlei Francisco de Oliveira é o ex-vereador Vanderlei Cabeleireiro. Bastante conhecido na região do Capela Velha, o novo secretário de Governo foi vereador entre 2013 e 2016 e 2017 e 2020.

Surpresa

A nomeação de Vanderlei foi considerado uma surpresa no meio político local. Ele não estava, digamos assim, no radar quando começou a circular a conversa de que Hissam pretendia promover uma troca no comando da Secretaria de Governo.

Aproximação

Na teoria, a nomeação de Vanderlei como secretário de Governo deve facilitar a interlocução entre o Poder Legislativo e o Executivo. Vanderlei é tido como alguém próximo dos vereadores, principalmente os que pertencem à base de apoio na Câmara.

Liberado

A nomeação de Vanderlei como secretário de Governo levantou alguns questionamentos sobre se era possível ou não que ele assumisse o cargo, já que – como se sabe – o Ministério Público move algumas ações contra boa parte dos vereadores da legislatura 2013-2016, oportunidade em que ele tinha mandato. A resposta para a pergunta é “sim”, a nomeação é possível. Tanto é que aconteceu. Até onde se sabe não existe nenhuma medida impeditiva decretada pela Justiça que impeça Vanderlei de exercer cargo público. Ele pode, inclusive, caso queira, ser candidato nas eleições do ano que vem, participar de concurso público e tudo o mais. Os processos contra Vanderlei ainda estão em tramitação ou em fase recursal, não havendo o chamado trânsito em julgado.

Reformas

Vanderlei, aliás, já se reuniu esta semana com representantes do Sismmar, Sifar e do Fundo de Previdência para conversar sobre o pacote de leis que reforma a previdência e a carreira do funcionalismo municipal.

Vereadores

Desta conversa, que aconteceu no salão nobre da Prefeitura, também participaram vários vereadores. A ideia é que durante os próximos três meses esse grupo faça suas sugestões de adequações aos projetos propostos pela Fundação Instituto de Administração (FIA), de modo que – após a análise do Poder Executivo seja enviado uma versão definitiva ao Legislativo para votação.

Saúde

Está enrolada junto ao Tribunal de Contas do Estado a aprovação das contas de um contrato celebrado pelo então secretário de Saúde, Adilson Seidi Suguiura com o Hospital Erasto Gaertner para gestão do Hospital Municipal de Araucária (HMA). Ao que se sabe, a destinação de parte dos recursos que foram repassado por Adilson enquanto gestor da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) ao Erasto não foram corretamente comprovados.

Partidos

Já de olho em 2024, muitas lideranças políticas municipais têm corrido atrás de partidos políticos para chamarem de seus. Todo santo dia o que não falta é boato de que fulano e beltrano vão pegar o comando dessa ou de outra legenda e que estão formando uma chapa para disputar as eleições do ano que vem.

Mudanças

Ainda sobre as eleições do ano que vem, existe certa expectativa sobre mudanças que o Congresso Nacional pode aprovar até o início de outubro deste ano e que, em tese, já valerão para as eleições municipais. Justamente por isso o negócio é ficar de olho em Brasília para sabermos se haverá ou não alguma minirreforma eleitoral que possa influenciar nas regras do jogo em 2024.

Formigueiro

A Prefeitura publicou esta semana o edital de licitação para pavimentação de um trecho de quase dois quilômetros da rua Expedicionário Antônio Durau, que fica na localidade rural de Formigueiro.

Quase R$ 6 milhões

A obra, como todas que vem sendo feitas na área rural, é de pavimento definitivo. Inclui serviços de reforço de base, drenagem, meio fio, entre outras coisas. O preço máximo da obra é de R$ 5,8 milhões e a licitação está marcada para acontecer em 4 de outubro.

Tranquila

A Câmara realizou nesta terça-feira, 29 de agosto, mais uma sessão plenária. A pauta esta semana estava pra lá de tranquila, bem como os discursos dos vereadores. Todo mundo razoavelmente em paz.

FAFEN

Falando em vereadores, vários deles visitaram na última quinta-feira, 24 de agosto, as instalações da FAFEN. A agenda faz parte do esforço que se tornou praticamente uma bandeira municipal pela abertura da unidade.

Avanços

Durante o bate-papo, os responsáveis pela FAFEN, que está hibernada desde 2020, falaram um pouco sobre as condições estruturais da planta e dos recursos necessários para reativá-la. Como não poderia deixar de ser, os edis saíram do encontro entusiasmados e comprometidos em acionar representantes de seus partidos na Câmara dos Deputados, em Brasília, para que encampem a ideia.

Mais barata

O prefeito Hissam trabalha para – em breve – anunciar uma nova redução no valor da tarifa do TRIAR. A data em que isso acontecerá ainda não está certa, vez que é preciso promover alguns ajustes ao orçamento municipal, de modo a comportar a nova queda.

R$ 1,00

Caso se confirme, a nova reduzir deve fixar o valor da passagem em Araucária em R$ 1,00. Hoje os usuários do transporte coletivo municipal pagam R$ 1,25.

Última

De acordo com Hissam, a redução da tarifa em R$ 1,00 deve ser a última de sua gestão. O prefeito entende que, com os passageiros pagando uma moedinha de um real para andar de TRIAR, ele terá cumprido seu compromisso de tornar o transporte coletivo realmente acessível a toda a população.

Arrecadação

Araucária termina agosto vendo suas receitas a título de cotas de ICMS crescerem quando comparado ao mesmo período do ano passado. Neste mês a cidade recebeu do imposto R$ 56 milhões. Em agosto de 2023 o valor foi de R$ 53,7 milhões. Os valores são líquidos.

