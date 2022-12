Notas Políticas – Tudo pago!

E Hissam fecha o ano de 2022 antecipando o pagamento de todos os fornecedores da Prefeitura em cerca de trinta dias. Exatamente: trinta dias. Todas as notas do Município liquidadas até o dia 20 deste mês já estão sendo efetivamente pagas aos seus credores. E olha que a Secretaria de Finanças teria até trinta dias para quitar esses débitos. “Conversei com a Cris hoje e já vi que o tem de nota liquidada e mandei pagar. Graças ao trabalho que toda a nossa equipe tem feito, temos conseguido honrar todos os nossos compromissos. Então, se o serviço foi prestado, conferido e as notas devidamente liquidadas, não tem porque a Prefeitura segurar o pagamento”, explicou Hissam.