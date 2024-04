Notas políticas: Últimos detalhes

Com o prazo para que os interessados em disputar as eleições municipais de 2024 se acomodem em alguma agremiação partidária se esgotando, as correrias são muitas. Os pré-candidatos a vereador com certo potencial de votos estão naquele momento em que são as estrelas do jogo. Proposta é o que não falta. Cenários de chapas são os mais diversos. Caneta rabiscando papel mostrando que o grupo é bom então? Nem se fale!

Não tá fácil

Mas, em que pese o esforço dos responsáveis por montar chapas, a tarefa de convencer esse ou aquele sujeito de que o projeto político é bom não é das mais fáceis. Algumas pessoas que pode riam ter certo potencial de votos andam desanimados com a política. Justamente por isso, anotem, devemos ter poucas caras novas integrando as chapas.

MDB

Já com vistas as eleições municipais deste ano, o MDB promoveu alterações na composição de seu diretório municipal. Embora as mudanças não tenham sido viscerais, elas aconteceram. A presidência e as vices, porém, permanecem inalteradas. O comando do MDB local segue sendo do ex-prefeito Olizandro José Ferreira. O primeiro vice permanece Hino Dirlei Falat Pereira de Souza. O segundo vice é Carlos Alberto de Carvalho. Já o secretário-geral é Orlando de Jesus Ferreira e o tesoureiro Sandro José Martins.

Vereadores

Bem votado nas últimas eleições, Olizandro Junior deixou o PSB. Segundo ele, após conversas com apoiadores e outros pré-candidatos que também estavam na sigla, houve o entendimento de que a melhor casa para todos era o MDB. É por lá que a chapa de candidatos para concorrer a vagas na Câmara a partir do ano que vem deve ser lançada.

Esvaziado

Com essa saída de Olizandro Junior e Cia. Do PSB, o partido deve ficar esvaziado. O nome mais conhecido que permanece na legenda é do ex-vereador Fábio Alceu. Ele é pré-candidato a prefeito.

PSOL

E depois de algum tempo inativo em Araucária, o PSOL voltou a ter um comando provisório vigente por estas bandas. A informação já consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A presidência da legenda socialista é do professor Wilson Ubiratan Fernandes, o Bira. Já primeira secretaria geral ficou com Lucas Vinicius Kochmann Fernandes e o primeiro secretário de Finanças é Pedro Alexandre Koch mann Fernandes.

Avante

Quem também já está com nova provisória ativa na cidade é o AVANTE. A presidência da legenda no município foi dada a Claudio Brito. O primeiro vice–presidente é Luiz Henrique Ozório Vi cente, o Ike. A secretaria geral está sob a responsabilidade de Oilson Muller e a tesouraria com Leonardo Ferreira.

De saída

Ainda sobre as movimentações nessa reta final de acomodações partidárias, o vereador Irineu Cantador in formou a esta Coluna que deixou o PSD. Segundo ele, sua nova casa é o Democracia Cristã (DC).

Cansou

Irineu ainda garante que não deve ser candidato a vereador nestas eleições municipais. Seu desejo é encontrar um partido pelo qual possa disputar as eleições majoritárias.

Chegou

E falando em PSD, quem está desembarcando no partido para disputar as eleições municipais de 2024 é o vereador Vagner Chefer. Nesta semana ele se desfiliou do Podemos. Convicto de que a escolha mais acertada para seguir seu projeto político é ao lado do grupo que tem o prefeito Hissam Hussein Dehaini como liderança maior, Vagner disse a esta Coluna que está orgulhoso em ter trabalhado ao longo dos últimos anos como membro da base e de que o caminho natural era o de se fi liar a uma sigla da situação. “Hoje quem tem com promisso com Araucária e com a população que mais precisa dos serviços da Prefeitura tem que estar com o Hissam, o homem que revolucionou a cidade e que nos ensina diariamente como fazer política nas ruas e não dentro de gabinete”, analisou.

De novo

Depois de ter declarado apoio ao ex-conselheiro tutelar Eduardo Mello como candidato a prefeito, o ex-prefeito Albanor José Ferreira Gomes decidiu ele mesmo se lançar pré-candidato ao cargo. Presidente do Podemos, ele gravou um vídeo contando sua decisão e afirmando que a tomou a pedido do “grupo”.

Inelegível?

Albanor, como se sabe, já foi candidato nas eleições municipais de 2020. Na oportunidade, tomou duas surras: a primeira foi dada nas urnas por Hissam. A segunda na Justiça, que declarou o ex-prefeito inelegível em razão de seu vínculo com a falida Mega Cred. Tanto é que, no fi nal das contas, os votos dados a Zezé foram considerados nulos, não integrando o cômputo fi nal das elei ções passadas. Há quem diga, aliás, que a situação de inelegibilidade de Alba nor permanece e deve ser novamente arguida caso ele seja efetivamente can didato agora em 2024.

Novo

Valdecir Santos já encontrou uma nova casa para chamar de sua. Ele havia deixado o PRTB depois que, sem explicações, a direção estadual da legenda lhe tirou o comando da executiva em Araucária. Valdecir ficou poucos dias sem um lar e já na semana passada anunciou sua filiação ao Novo. Lá, segue com seu projeto majoritário como pré–candidato a prefeito.

FIA

A Câmara aprovou na sessão ordinária desta terça-feira, 2 de abril, um re querimento de autoria dos vereadores que integram a Comissão de Inquérito (CI) que apura eventuais irregularidades no processo de contratação da Fundação Instituto de Administração (FIA), responsável por elaborar os estudos de alteração da legislação municipal que regulamenta a carreira e a previdência dos servidores públicos da Prefeitura e da Câmara. O documento aprovado estende em mais 90 dias o prazo para conclusão dos trabalhos.

De saída

O secretário de Cultura e Turismo, Jeferson Ophis, deixou o cargo neste início de semana. Sua saída aconteceu porque ele teria interesse em disputar um cargo na Câmara de Vereadores neste ano de 2024 e, como sabe, a legislação eleitoral obriga que haja essa descompatibilização de cargos de comando na administração pública seis meses antes do pleito. Por enquanto ainda não se sabe quem substituirá Jeferson no comando da SMCT.