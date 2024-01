Notas políticas: Vanderlei assume o comando do União Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou nesta terça-feira, 23 de janeiro, a composição da nova provisória do União Brasil em Araucária.

A nova composição da provisória do União Brasil tem em seu comando o secretário de Governo, Vanderlei Francisco de Oliveira. A vice-presidência é do vereador Vilson Cordeiro, o Grilo. Os secretários são Claudio Roberli Gembaroski e Claudio Pereira de Melo. A tesouraria está a cargo da secretária de Agricultura Dayane Stall, a Day da Agricultura, e do procurador jurídico da Câmara, Ivandro Negrelo Moreira. Também integram a executiva Tiago Jesus da Silva, Alessandra Patricia Kuligovski e Jeferson Ohpis.

Hissam

Embora ainda não conste na base de dados da Justiça Eleitoral, o prefeito Hissam Hussein Dehaini também está se filiando ao União Brasil. Ele já assinou sua ficha e, apesar de não constar na direção do partido, será ele quem dará a toada dos rumos da sigla ao longo deste pleito eleitoral que se inicia.

PSD

Além do União, o PSD também estará sob a orientação política de Hissam neste pleito eleitoral. Recentemente, inclusive, representantes da direção estadual da legenda teriam entrado em contato com o prefeito para deixar mais claro ainda que, em Araucária, o comando da legenda é dele.

Fibra ótica

E falando em Hissam, esta semana ele se sentou com técnicos da Prefeitura para discutir uma situação que vinha lhe incomodando. Isto porque o Município está pagando à Copel certa quantia por mês simplesmente porque a rede de fibra ótica que alimenta os prédios públicos municipais com internet fica “dependurada” nos postes da companhia.

R$ 150 mil

Exatamente, muito embora a Prefeitura seja um órgão público e os postes estejam fisicamente instalados em área pertencente a cidade (o chão), precisamos pagar cerca de R$ 150 mil por mês para a Copel por utilizar seus postes.

Utilidade pública

Nessa conversa com os técnicos da Prefeitura chegou-se à conclusão de que a rede de fibra ótica do Município pode ser declarada de utilidade pública. Quando esse processo for concluído, em tese, o Município não precisará mais pagar essa quantia à Copel, fazendo com que a cidade economize anualmente cerca de R$ 2 milhões.

Boa notícia

A Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) conseguiu fazer com que um amplo projeto de reforma, ampliação e revitalização do Terminal Rodoviário Central fosse pré-selecionado para receber recursos do Governo Federal, por meio do programa de aceleração do crescimento, que vem sendo chamado de Novo PAC.

R$ 20 milhões

Estudos preliminares dos técnicos da Secretaria de Planejamento dão conta de que esse projeto de ampliação e reforma do terminal central pode ficar na casa dos R$ 20 milhões. Ou seja, se der tudo certo mesmo, estamos falando de um valor razoável que entrará nos cofres municipais a fundo perdido. Vamos torcer.

Entraves

Paralelamente ao trabalho de habilitação do projeto para receber os recursos do Novo PAC a Prefeitura também está tendo que dar um jeito de regularizar o imóvel onde o terminal foi construído. Exatamente, a gestão que edificou aquela estrutura a fez num terreno cuja a matrícula não estava em seu nome. Essa discussão sobre a propriedade da área, aliás, já se arrasta na Justiça há certo tempo.

Assistência Social

Ainda sobre obras públicas, ao longo das próximas semanas a Prefeitura deve abrir o processo de licitação para construção de dois novos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Trata-se das novas sedes do Conselho Tutelar e do CRAS Costeira.

Calçadão

Ainda neste primeiro trimestre também deve ser iniciada a licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela execução das obras de implantação do calçadão da rua Carlos Cavalcanti, no Centro da cidade.

Em andamento

Esse projeto, inclusive, já foi até apresentado aos comerciantes instalados ao longo da Carlos Cavalcanti. Porém, para que as obras não influenciassem no período de compras de final de ano, a Prefeitura decidiu postergar a licitação para este início de 2024.

Paulo Gustavo

Depois dos empecilhos burocráticos em razão da virada de ano orçamentário, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) finalmente conseguiu concluir os empenhos dos artistas que tiveram projetos culturais aprovados para receber recursos por meio da Lei Paulo Gustavo. Quase a totalidade deles, após a necessidade de uma outra correção, já está na Secretaria Municipal de Finanças (SMFI), a quem cabe a fase de liquidação da despesa e pagamento aos beneficiários.

Lançamento

De olho nas eleições municipais que se avizinha, o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores quer aproveitar o aniversário da legenda para lançamento oficial de seus pré-candidatos a prefeito e a vereadores. O encontro está marcado para acontecer em 23 de fevereiro, a partir das 18h, no Pinná Hotel, que fica na rua Dr. Vital Brasil, no Estação.

Políticas Públicas

O prefeito Hissam nomeou o novo secretário especial de Políticas Públicas de sua administração. Trata-se de Jeferson Teixeira da Silva. Ele começou a dar expediente na semana passada. Na cidade, Jeferson é conhecido como Jeferson Ferrari e já foi conselheiro tutelar e ouvidor geral do Município.