Nova diretoria da Unamar toma posse em cerimônia na OAB Araucária

A nova diretoria da União das Associações de Moradores de Araucária – Unamar tomou posse durante cerimônia realizada no dia 8 de julho, na sede da OAB Araucária. Os novos dirigentes assumem cargos para a gestão 2023/2027. Luiz Kaill, reeleito presidente, destacou que sua principal meta é assessorar os presidentes das associações na busca pela regularização das suas entidades.

“Este ano teremos eleições gerais e vou trabalhar no sentido de que todos os dirigentes coloquem em dia as documentações de suas associações, pagando débitos e regularizando outras pendências. A Unamar vai prestar todo apoio necessário nesse sentido, porque nosso objetivo é fortalecer o movimento comunitário”, comentou Kaill.

Também estão na nova diretoria o vice Reginaldo Damasceno, 1º vice Nelso Moreira, secretária geral Isabel Rodrigues, 1ª secretária Sandra Prado, 1º tesoureira Maria da Silva, 2º tesoureiro Fabiano Dolata, membros Ana de Fátima Palmeira e Jaime Veloso. O presidente do Conselho Fiscal é Maicon Sulivan, vice Jair Lemes e membros Remilton dos Santos, Francisco Lobo, Gilmar Rocha. No Conselho de Ética a presidente é Helena Zoreck, vice Thaise Martins Dias e membros Paulo Lopes de Brito, Juliana de Lima, Elenise Jesus dos Anjos, Marcos Batista, Sonia Lemes da Silva, Altair Rodrigues, Jéssica Pelosi, Jussara Leal, Cleiton Russi. No Conselho Deliberativo o presidente é Flávio do Prado, vice Jester Furtado e membros Lazinha Ferreira, José Galvão, Valdecir Paixão e Rawinlins Silveira. O presidente de honra da Unamar é Luiz Gustavo Botogoski.

Foto: Divulgação.

Edição n.º 1371.