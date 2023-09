Nova edição da Araubrechó acontece em setembro no bairro Fazenda Velha

Uma oportunidade para você comprar produtos bons e baratos está chegando aí! Nos dias 08, 09 e 10 de setembro acontece mais uma edição da Araubrechó e dessa vez em novo endereço: no estacionamento da Câmara Municipal de Araucária, no bairro fazenda Velha, das 9h às 18h30. O evento tem o apoio da ACIAA – Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária.

Ao todo serão mais de 30 expositoras trazendo o que há de melhor em moda sustentável e circular, com peças a partir de R$ 5,00, nos setores masculino, feminino, infantil, calçados, bijuterias, artesanato, utilidades para o lar e acessórios em geral.

Essa será uma edição diferenciada, com a apresentação do músico Vergílio Júnior no violão e voz durante os três dias de feira, e no domingo com apresentação da escola Ju Maria Dança do Ventre, a partir das 15h. A proposta, segundo os organizadores, é oferecer gratuitamente ao público atrações para animar o evento, que tem o objetivo fomentar o setor de brechós em Araucária.

Os contatos para inscrições e mais informações sobre a feira podem ser feitos através do whats (41) 98421-4040 ou pelo Instagram @araubrecho.

Edição n.º 1378