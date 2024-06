Nova Escola Egipciana é entregue a comunidade do Iguatemi

Dividida em três pisos, totalizando 2.500 metros quadrados de área construída. Multicolorida. Com projeto arquitetônico arrojado e pensado para atender alunos em tempo integral. Assim é a nova Escola Municipal Egipciana Swain Paraná Carrano. Localizada no jardim Iguatemi, no bairro Boqueirão, a unidade de ensino foi entregue oficialmente a comunidade escolar na última terça-feira, 25 de junho, e deixou a todos encantado.

O encantamento se dá em razão da imponência da obra, que deu nova cara ao Iguatemi, pensada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) para ser um prédio público acolhedor, multifuncional, inclusivo, a nova Egipciana caiu no gosto da comunidade local, que foi em peso prestigiar a inauguração.

A diretora da unidade, Eliane Pedro, fez questão de agradecer a todos que não mediram esforços para que a obra saísse do papel e, mais do que isso, que o prédio não fosse apenas mais um espaço público e sim uma estrutura educacional completa, quase um cartão postal. “É escola pública. É a mais linda de Araucária, do Paraná e talvez do Brasil”, disse a diretora.

Presente a inauguração, o prefeito Hissam Hussein Dehaini fez questão de visitar cada um dos espaços da nova unidade e, em seu discurso, ressaltou a importância dos técnicos da Prefeitura para que o projeto saísse do papel. “O mérito aqui é da nossa equipe de arquitetos, engenheiros e vários outros profissionais envolvidos no planejamento e execução de nossas obras. Eu não sou de comparecer a inaugurações, mas fiz questão de vir aqui porque mesmo antes de eu ser prefeito eu havia passado nesta região e vi aquela escola de madeira e lá eu comecei a sonhar em fazer uma nova escola aqui. Hoje este sonho está realizado”, comentou.

A secretária de Educação, Adriana Palmieri, fez questão de agradecer ao prefeito pela carta branca dada aos secretários para mudar para melhor as estruturas que atendem a população araucariense. “Na primeira gestão do prefeito Hissam nos dedicamos principalmente a construção e ampliação de novos Cmeis e, deste modo, resolvemos um problema herdado de outras administrações. E nessa segunda gestão pudemos voltar nossos olhos para a construção de novas escolas e ver essa aqui pronta, sendo usufruída pelas nossas crianças é gratificante”, destacou.

Durante discurso prefeito Hissam destacou a importância do trabalho em equipe para que projeto saísse do papel

Completa

A nova escola Egipciana recebeu investimentos de R$ 7,4 milhões. Os recursos são próprios, antecipados por meio de financiamento junto ao Governo do Estado. O prédio tem capacidade para atender cerca de 300 alunos, do 1º ao 5º ano, em tempo integral.

São 12 salas de aula, 08 salas para atividades diversas (laboratório de artes, ciências, informática, salas multifuncionais, ballet, judô, entre outras), salas para suporte pedagógico, áreas de convivência, biblioteca, parquinho de areia e quadra poliesportiva são alguns dos espaços contemplados no projeto.

Edição n.º 1421