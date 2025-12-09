A presença da Alcast em Araucária já era estratégica com o Centro de Distribuição. Em 2025, esse impacto cresceu ainda mais com a implantação da nova fábrica da Alcast na Avenida dos Pinheiras, 565, dedicada à produção de utilidades domésticas. A operação já está em atividade e a plena capacidade será alcançada em 2026. “Esse movimento ampliou significativamente o volume de produção, circulação de mercadorias e geração de tributos no Município, contribuindo diretamente para o resultado no ranking das empresas que mais recolhem ICMS em Araucária”, afirma a empresa.

A nova planta industrial de Araucária foi projetada dentro dos conceitos da Indústria 4.0, com automação avançada, digitalização dos processos e maquinário de última geração. Além disso, a Alcast mantém um ciclo contínuo de aprimoramento de processos, desenvolvimento de novos produtos e atualização tecnológica, sempre orientada pelas necessidades reais do mercado e dos consumidores.

“A expansão estrutural com a implantação da nova planta em Araucária representa um marco na capacidade produtiva e na modernização industrial da companhia. Esse olhar inovador fortalece nossa competitividade e assegura produtos cada vez mais seguros, modernos e eficientes”, declara a Alcast.
Hoje a empresa figura entre as mil maiores empresas do Brasil, segundo a Revista Exame – Maiores e Melhores, Anuário Época Negócios, e Anuário Valor Econômico; entre as 500 maiores empresas do Sul, conforme a Revista O Amanhã; e de acordo com a mesma revista, está entre as 100 maiores empresas do Paraná.

No campo da responsabilidade social, a Alcast apoia diversas iniciativas e recentemente recebeu o Prêmio SESI ODS, categoria Social, pelo projeto Vila Alcast. A premiação reconhece ações que geram impacto real nas comunidades em que atua, reforçando que o crescimento da empresa está sempre alinhado ao desenvolvimento social e humano.

PROJETO DE EXPANSÃO
O Grupo Alcast atua em todo o território nacional com suas linhas de laminados e utilidades domésticas. Internacionalmente, exporta para diversos países da América Latina e trabalha na expansão para novos mercados. A empresa atende indústrias, varejo, distribuidores e consumidores finais com soluções em alumínio.

Atualmente vive um ciclo robusto de expansão, com investimentos significativos tanto na planta de Francisco Beltrão quanto na nova fábrica em Araucária, que está em processo de ampliação de linhas e automação. O foco é aumentar capacidade, diversificar produtos e ampliar mercados.

“Nossos principais desafios estão ligados ao aumento da capacidade produtiva com alta eficiência, à gestão de expansão simultânea de duas grandes plantas industriais e à necessidade constante de atualização tecnológica para manter competitividade em um mercado dinâmico e exigente. Ao mesmo tempo, seguimos comprometidos com a sustentabilidade, qualificação de mão de obra e inovação contínua”, afirma a empresa.

Para 2026, a Alcast projeta um ano de consolidação da nova planta 4.0, ampliação de linhas, aumento de capacidade produtiva, reforço da presença internacional e avanço tecnológico em novas soluções e produtos.

CHEGADA EM ARAUCÁRIA

Fundada em 1997 pelos irmãos Abelson e Elisandro Carles, a Alcast iniciou sua trajetória como uma pequena laminação de alumínio no interior do Paraná e se transformou em uma das principais referências nacionais no setor.

Com atuação em dois segmentos: laminação de alumínio e produção de utilidades domésticas, a empresa construiu um ciclo produtivo completo, que hoje atende indústrias e consumidores finais em todo o Brasil e na América Latina.

A chegada a Araucária começou com o Centro de Distribuição e evoluiu para um novo capítulo com a implantação da moderna fábrica industrial 4.0, totalmente dedicada à produção de utilidades domésticas em alumínio. “A expansão representa um marco na história da empresa, trazendo tecnologia, empregos e desenvolvimento para a cidade e fortalecendo a presença nacional da Alcast”, declara a empresa.

Edição n.º 1494.