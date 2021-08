Nova frente fria vai derrubar as temperaturas no município. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Os dias ensolarados e de temperaturas agradáveis estão contados em Araucária. Segundo a previsão do Simepar, a aproximação de uma frente fria vai derrubar novamente os termômetros em todo Estado durante as próximas semanas. Ainda que volte a fazer frio, as chances de chuva seguem baixas no município.

Ensolarada, nesta segunda-feira, 9 de agosto, a máxima chega aos 25ºC. Na terça-feira, 10, fará ainda mais calor. Com sol entre nuvens, a mínima no início do dia será de 13ºC, contudo, após o meio-dia, a máxima pode ultrapassar a casa dos 27ºC.

As mudanças no clima começam na quarta-feira, 11, com a chegada da frente fria. Sem previsão de chuvas, a mínima de 8ºC não sobe muito, alcançando os 15ºC ao longo da tarde.