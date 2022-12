Nova licitação prevê mais 4km de asfalto em Campina das Pedras

Está previsto com a abertura das licitações 053/2022 e 052/2022, publicadas nesta terça-feira (06) no Diário Oficial do Município, a implementação de mais de 4 km de via asfaltada na região rural de Campina das Pedras, em Araucária. De acordo com o projeto, a Rua Augusto Borkowski receberá asfalto em dois trechos: o 2 e o 3. Depois da execução desse trecho 3, a pavimentação estará concluída em toda* a via.

No trecho 3, a Rua Augusto Borkowski terá 2.029,90 m de extensão de pavimentação. O asfalto será de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A empresa que vencer o processo de licitação deve realizar os serviços de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual no trecho.

A pavimentação no trecho 02 também será em CBUQ, com 18.821,52 m², sendo 2.240,00 metros de extensão, incluindo também os serviços de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

*Estrada toda pavimentada

Atualmente está em execução a obra do trecho 01, que inicia próximo ao Tulipa Eventos, onde estão contemplados 1.458,817 metros de pavimentação nova. Logo após o fim do trecho 01 inicia-se o trecho 02 contemplando 2240 metros de pavimentação e por último inicia-se o trecho 03 com 2.029,90 metros de pavimentação. Ao todo serão aproximadamente 5.6 km de asfalto ligando a estrada do Campina das Pedras até a estrada do Guajuvira.