Nova música de Kedma Novaes será lançada nesta sexta-feira (08)

A cantora Kedma Novaes lançará sua segunda música autoral, que faz parte do álbum ‘Kedma Novaes Outro Nível’. ‘Quase Um Romance’ estará disponível nas principais plataformas digitais a partir desta sexta-feira (08/11). Sua primeira composição ‘Amor de Outro Nível’ foi publicada em março, e conquistou muitas pessoas. Com o novo lançamento, que é bem diferente da sua primeira canção, Kedma espera que os fãs possam se identificar com a narrativa, já que se trata de uma história real. “É uma realização contar uma história que eu vivi. Poder transformar sentimentos em música, é incrível! Quem nunca viveu quase um romance, né!?”, diz a cantora.

Moradora de Araucária, Kedma explica que a inspiração para relatar sua história surgiu em uma “resenha” com o cantor Wil Leal. “Estávamos ensaiando para fazer um show e conversando, e eu contei sobre essa história. Na mesma hora, percebemos que daria uma ótima música. Começamos a composição e saiu a canção, foi muito natural!”, relata.

A cantora conta que, no momento em que estava compondo, só pensava em expressar o que havia vivido, e expor a emoção que estava guardada em seu coração. “É uma mistura de sentimentos, mas todos são bons. A parte mais desafiadora foi ser fiel à história, relatar o que exatamente aconteceu, mas com muito carinho”, expõe ela.

Redes Sociais

Para acompanhar a carreira de Kedma Novaes, basta segui-la no Instagram @kedmanovaescantora. Ela também tem um canal no YouTube onde publica covers de músicas.

Edição n.º 1440. Victória Malinowski.