Nova onda de frio vai derrubar as temperaturas em Araucária

Foto: Marco Charneski

Os araucarienses devem se preparar para um semana de frio intenso. Apesar do sol desta segunda-feira, 26 de julho, a previsão do Simepar é de temperaturas negativas no município. Segundo os especialistas, uma massa de ar frio de origem polar vai invadir o Estado, baixando drasticamente as temperaturas e trazendo novas pancadas de chuvas à cidade, contribuindo para as sensações térmicas congelantes.

A máxima hoje, 26, alcança os 25°C, com céu claro o dia todo. Na terça-feira, 27, a previsão é de chuva, entretanto, os termômetros ficam na casa dos 22°C. A chegada dos temporais altera o tempo no município. Durante a madrugada de quarta-feira, 28, os termômetros marcarão -1°C, a máxima não passará dos 11°C, com grandes chances de chuvas.