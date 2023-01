Novas linhas e horários do TRIAR começam a funcionar quarta-feira (01)

A partir de quarta-feira (01/02), além da chegada de mais veículos para a frota, o transporte coletivo de Araucária (TRIAR) terá mudanças de horário em algumas linhas de ônibus. Sete novos ônibus serão responsáveis pelo reforço de linhas já existentes e pela operação de uma nova linha do TRIAR, a linha “Manoel Ribas/Angélica”, essas mudanças são necessárias segundo um estudo realizado pela Superintendência de Transporte Coletivo.

NOVA LINHA — A linha “Manoel Ribas/Angélica (05)” inicia em 1 de fevereiro e circulará pela Rua Manoel Ribas até o Terminal Angélica. O início do trajeto da linha será na Rua Artur Klas com a Rua Minas Gerais. Essa nova linha será um reforço durante as manhãs para as demais linhas que passam pela Manoel Ribas, oferecendo mais conforto aos usuários dessa região. No período da tarde, os veículos dessa nova linha serão utilizados nas linhas L01, L2 e Hortência/Angélica (03).

Com a chegada de mais veículos, ainda será possível reforçar o atendimento nas linhas “São Francisco (24)” e “Costeira/Dampezzo (25)”. Outra linha que será beneficiada é a “Linha 04”, que atende a região do Jardim Condor ao Terminal Angélica. Com ampliação da frota, essa linha que funciona como reforço da “Califórnia/CSU (11)”, também operará na hora do almoço.