Novas possibilidades!

Depois de uma semana sem edição impressa, O Popular volta com sua programação normal para encarar mais este ano de 2023, reafirmando seu compromisso de bem informar a comunidade araucariense com tudo, absolutamente tudo, o que de mais relevante acontece em Araucária.







Nesta edição, trazemos aos leitores pautas importantes que precisam ficar registradas e publicizadas. Destes assuntos, destaque para a determinação da Secretaria Municipal de Saúde para que seja apurada as circunstâncias do óbito de uma criança após ter sido atendida pelos profissionais da empresa responsável pela administração do Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Entender as razões do óbito dessa criança atendida no PAI é vital para que a população siga confiando nos serviços de saúde do Município. Afinal, ao contrário do que eventualmente vemos em outras cidades brasileiras, a situação em comento não é a falta de atendimento. Não estamos falando de uma pessoa que faleceu “na fila do SUS”. A criança foi atendida por profissional médico em todas as vezes que procurou o PAI. Logo, é preciso que tenhamos a compreensão acerca das causas que levaram ao óbito. Estamos falando de eventual imperícia por parte dos médicos (todos eles profissionais habilitados para o serviço que estavam prestando)? Ou estamos diante de uma fatalidade, o que infelizmente é uma realidade com a qual precisamos conviver sempre que procuramos um serviço de saúde.

Obviamente, neste momento, nada vai diminuir a dor da família enlutada. Porém, entender com clareza as razões deste óbito ajudarão pais, avós e outros familiares a seguir com suas vidas. Precisamos sim cobrar uma resposta para o caso, mas esta resposta tem que ser dada de forma técnica, pelos profissionais e meios com condições de analisar a situação. E é este o papel da imprensa: publicizar o fato, procurar ouvir as partes envolvidas e não fazer sensacionalismo com a dor alheia.

Boa leitura!