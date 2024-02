Novas vagas de emprego foram divulgadas pela Agência do Trabalhador

Nesta terça-feira, 20 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego de Araucária (SMTE) divulgou novas oportunidades de emprego para os moradores do município.

As vagas estão sendo publicadas semanalmente, e para conferir a lista completa, basta ir presencialmente no SINE, ou acessar o site da Prefeitura de Araucária pelo site.

O atendimento na Agência do Trabalhador é realizado diariamente por meio de ordem de chegada e distribuição de senhas, onde o horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

A sede do Sine / SMTE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, n° 333, no bairro Sabiá. Para mais informações, entrar em contato com o telefone / WhatsApp (41) 3614-1650.