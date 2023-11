Novas vagas de emprego são divulgadas pela Agência do Trabalhador nesta quarta-feira (22)

A Agência do Trabalhador de Araucária publicou nesta quarta-feira (22/11) algumas vagas de emprego que abrangem várias áreas e níveis de escolaridade, que estão disponíveis para interessados em trabalhar no município.

A distribuição de senhas no Sine/SMTE é realizada por ordem de chegada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, com um intervalo para o horário de almoço das 12h às 13h, na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego, localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, bairro Sabiá.

Todas as oportunidades estão disponíveis no Sine ou no portal da Prefeitura, confira a lista com as vagas disponíveis:

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadorias

Ajudante de estrutura metálica

Alimentador de linha de produção

Analista de logística

Analista de recursos humanos

Assistente administrativo

Assistente de admissão acadêmica

Assistente de vendas

Assistente logística

Atendente de balcão

Atendente de padaria

Atendente de restaurante

Auxiliar de açougue

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de costura

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de escrituração fiscal

Auxiliar de expedição

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar de padeiro

Auxiliar de pintor

Auxiliar de serviços de alimentação

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar fiscal e contábil

Auxiliar operacional de logística

Auxiliar técnico eletrônico

Borracheiro

Caldeireiro

Carpinteiro

Chacareiro

Chapeiro

Conferente de logística

Consultor de vendas

Controlador de pragas

Coordenador de qualidade

Cozinheiro geral

Empregado doméstico nos serviços gerais

Encanador

Encarregado de produção

Gerente de vendas

Instrumentalista industrial

Lubrificador de automóveis

Manicure e pedicure

Marceneiro

Mecânico de automóveis e caminhões

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de motos

Mecânico de suspensão

Mecânico de veículos pesados

Mecânico soldador de manutenção industrial

Merendeiro

Monitor de entretenimento

Montador de móveis de madeira

Montador soldador

Motoboy

Motorista caminhão truck

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk

Motorista entregador

Motorista operador guindauto 10T

Operador de caixa

Operador de máquinas de terraplanagem

Operador de refrigeração com amônia

Padeiro

Pedreiro

Pintor automotivo

Pintor de obras

Preparador de veículos

Programador de transporte multimodal

Repositor de mercadorias

Serralheiro montador

Soldador

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em fibras ópticas

Técnico em segurança do trabalho

Técnico químico

Técnico segurança do trabalho

Vendedor de lajes

Vendedor externo

Vendedor interno

Zelador