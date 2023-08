Novas vagas de emprego são divulgadas pela Agência do Trabalhador nesta quarta-feira (23)

A Agência do Trabalhador de Araucária publicou nesta quarta-feira (23/08) algumas vagas de emprego que abrangem várias áreas e níveis de escolaridade, que estão disponíveis para interessados em trabalhar no município.

A distribuição de senhas no Sine/SMTE é realizada por ordem de chegada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, com um intervalo para o horário de almoço das 12h às 13h, na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego, localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, bairro Sabiá.

Todas as oportunidades estão disponíveis no Sine ou no portal da Prefeitura (Clique aqui), sendo a lista a seguir apenas algumas das vagas.

– Açougueiro

– Analista de recursos humanos

– Armador de ferros

– Assador de carne

– Atendente de lanchonete

– Atendente de restaurante

– Auxiliar contábil

– Auxiliar de almoxarifado

– Auxiliar de cozinha

– Auxiliar de linha de produção

– Auxiliar de logística

– Auxiliar de mecânico de autos

– Auxiliar de serralheiro

– Auxiliar de serviços gerais

– Auxiliar técnico de informática

– Auxiliar técnico eletrônico

– Balconista de açougue

– Balconista de panificadora

– Barbeiro

– Carpinteiro

– Chacareiro

– Consultor de vendas

– Controlador de pragas

– Costureira

– Cozinheiro de restaurante

– Eletricista

– Encanador industrial

– Encarregado de obras

– Garçom

– Mecânico alinhador

– Mecânico de automóvel

– Mecânico de manutenção industrial

– Mecânico de suspensão/ moleiro

– Meio oficial de ferramenteiro

– Merendeira

– Mestre de obras

– Montador de móveis

– Motoboy

– Motorista carreteiro

– Motorista de caminhão

– Motorista truck

– Nutricionista

– Operador de CNC

– Operador de dobradeira

– Operador de empilhadeira

– Operador de máquina de jardinagem

– Operador logístico

– Padeiro

– Pedreiro

– Porteiro

– Projetista elétrico

– Repositor de mercadorias

– Salgadeiro

– Servente

– Soldador TIG

– Supervisor de vendas

– Técnico de segurança do trabalho

– Técnico eletrotécnica

– Técnico em fibras ópticas

– Técnico em plástico

– Técnico mecatrônica

– Técnico químico

– Torneiro mecânico

– Trabalhador agropecuário em geral

– Zelador