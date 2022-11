Novas vagas foram abertas para a patinação no gelo

Considerando a alta procura para a patinação no gelo – Aventura Congelante do 2º Natal Iluminado – a Prefeitura de Araucária ampliou a oferta de vagas. Até então, as vagas eram para o horário das 18h às 22h, as quais já foram todas preenchidas no mesmo dia em que foram abertas. Agora, com o horário estendido, foram aberas vagas a partir das 16h.

Esse horário ampliado é referente ao período de inscrições para patinação de 18 a 26 de novembro. Quanto às próximas semanas, serão abertas vagas semanalmente sempre as segundas-feiras. Para estes próximos lotes, a Prefeitura está estudando a viabilidade de oferecer ainda mais horários.

Para garantir a sua vaga, faça o cadastro no site da Prefeitura e depois inscreva-se pelo link CLIQUE AQUI. *Leia atentamente as regras para participação.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES

As inscrições serão abertas semanalmente:

inscrições para a semana de 27/11 a 03/12 serão abertas no dia 21/11;

inscrições para a semana de 04/12 a 10/11 serão abertas no dia 28/11;

inscrições para a semana de 11/12 a 17/12 serão abertas no dia 05/12;

inscrições para a semana de 18/12 a 23/12 serão abertas no dia 12/12.

DOAÇÕES

Durante o evento Aventura Congelante, haverá arrecadação de alimentos não perecíveis para ajudar aqueles que mais precisam. As doações serão encaminhadas a famílias em situação de vulnerabilidade pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).