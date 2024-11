Novembro Azul: Cuidados com a saúde masculina e prevenção do câncer de próstata na MedPrev Araucária

Novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata e dos cuidados com a saúde masculina, marcado pela campanha do Novembro Azul. Essa iniciativa, que acontece mundialmente, reforça a importância de um cuidado constante com a saúde do homem, especialmente em relação ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse tipo de câncer, um dos mais comuns entre os homens, tem uma evolução silenciosa, sem sintomas na fase inicial. Justamente por isso, muitos casos são detectados em estágios avançados, quando o tratamento se torna mais complexo e as chances de cura diminuem.

A campanha Novembro Azul incentiva homens a partir dos 50 anos, ou a partir dos 45, se houver histórico familiar, a realizarem exames preventivos anualmente. Essa atitude pode fazer toda a diferença para identificar a doença em fases iniciais e garantir melhores prognósticos.

A Med Prev Araucária destaca-se como uma alternativa acessível e conveniente para aqueles que buscam cuidar da saúde de forma preventiva. Com o compromisso de facilitar o acesso a exames e consultas, a MedPrev oferece serviços sem mensalidades ou taxas de adesão. Os clientes só pagam pelos procedimentos que utilizam, o que torna a saúde preventiva mais acessível a todos. Com duas unidades em Araucária, o instituto proporciona aos pacientes agilidade no agendamento, ótimos preços e condições de pagamento facilitadas, com parcelamento em até 12 vezes. Além disso, a MedPrev conta com centenas de clínicas e laboratórios credenciados, oferecendo uma variedade de exames e serviços médicos.

A importância do diagnóstico precoce no câncer de próstata é indiscutível. Como a doença geralmente não apresenta sintomas nos estágios iniciais, o diagnóstico através de exames periódicos é crucial. Exames de imagem, como ultrassonografias, ressonâncias magnéticas e tomografias, são essenciais para o acompanhamento e avaliação da saúde do paciente, além de outros procedimentos como o eletrocardiograma e o eletroencefalograma, que a MedPrev disponibiliza em sua ampla rede de atendimento.

Serviço

Na Med Prev, as consultas e exames tem preços bem acessíveis, podendo chegar a até 70% menor do que as clínicas particulares. Com ótimas condições de pagamento, parcelamento em até 12 vezes ou pagamento pelo PIX. Para marcar consultas, exames e procedimentos, o paciente nem precisa sair de casa, pode realizar tudo pelo fone (41) 3552-5257 ou WhatsApp (41) 99710-6333.

As unidades da Med Prev Araucária ficam nos seguintes endereços: Avenida Victor do Amaral, 33 – Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e rua Fernando Suckow, 33 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

