Novidade na POPFEST! Domingo (07) o Parque Cachoeira recebe uma exposição de carros antigos e preparados

Para os apaixonados por carros antigos, preparados, rebaixados e com suspensão modificada, o Jornal O Popular preparou mais uma surpresa: no domingo (07/04), no horário das 10h às 18h, o público poderá visitar uma exposição desses veículos durante a POPFEST 2024. A exposição será levada até o Parque Cachoeira pela DM Distribuidora, sediada na Avenida Manoel Ribas, 2389, em Araucária.

Além de atuar na distribuição de acessórios automotivos, a empresa atende lojistas do ramo em todo o Paraná, e por trabalhar nesta área automotiva, seus proprietários são apaixonados por carros, tanto antigos quanto modificados.

“Já participamos de eventos do segmento em várias regiões do Brasil, como São Paulo, Santa Catarina e no Paraná já levamos nossa exposição para mais de 100 cidades, sempre representando nosso segmento. O intuito é demonstrar ao público nossa paixão pelos veículos e motores e também fomentar o comércio local “, explicam os proprietários.

Gostou da surpresa? Então, chame seus amigos e familiares e venham todos ao Parque Cachoeira para acompanhar mais esta atração imperdível que a POPFEST preparou pra vocês! A festa começa hoje (05), com abertura oficial às 18h e segue até às 22h, com muitos shows e apresentações de artistas locais. No sábado (6) e domingo (07), a festa acontece das 10h até às 22h. A entrada é gratuita nos três dias do evento.