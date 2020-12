Novidade: plano de saúde Amil passa a ser aceito na Clínica São Vicente

Compartilhe esta notícia

A partir desta semana os clientes do plano de saúde Amil já podem contar com a estrutura da Clínica São Vicente para consultas, exames e outros procedimentos médicos.

A Clínica São Vicente já havia solicitado seu credenciamento junto a operadora do plano há algum tempo e, na última semana, a Amil concluiu o processo, autorizando o início dos atendimentos. “Agora os clientes Amil podem contar com nossa estrutura tanto para atendimento de urgência quanto os eletivos. Estamos muito felizes em poder colocar nossa equipe e estrutura à disposição desses pacientes”, afirmou o médico Emerson Albertasse, diretor técnico da Clínica.

Quem possui os planos da Amil têm à disposição na Clínica São Vicente, além de uma equipe médica extremamente qualificada nas mais diversas especialidades, uma estrutura de diagnóstico que vai desde o raio-x digital, sala de gesso e suturas, rede de gases medicinais específica, sala de observação e nebulização, aparelho de ultrassonografia, eco-cardio, doppler e eletrocardiógrafo, entre outros.

Horário diferenciado

O horário de atendimento da Clínica São Vicente é, de segunda a sexta-feira das 7h às 22h. Aos sábados e domingos o espaço funciona das 13h às 19h.

Onde fica?

Então, anote aí, a Clínica São Vicente fica na rua São Vicente de Paulo, 250, no Centro de Araucária, bem na quadra entre o Colégio Szymanski e a Escola Irmão Elizabeth Werka. O telefone para contato é o 3552-4000 ou pelo whatsapp no 41 98780-1440. Para ser atendido, os pacientes Clinipam só precisam levar a carteirinha do plano e um documento de identidade com foto.

Outros planos

Além da Amil, a Clínica São Vicente também atende pelos planos Clinipam, Unimed, Bradesco, Sanepar, Fusex, Caixa Advogados e Aspma, bem como consultas e procedimentos particulares.

Clínica São Vicente atende diversos planos de saúde, além de particulares, e oferece uma estrutura completa de consultas e exames. Foto: Marco Charneski

Texto: Waldiclei Barboza / Foto: Marco Charneski