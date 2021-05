Novo grupo prioritário será vacinado em Araucária nesta quinta-feira,27

Foto: Marco Charneski

A Prefeitura informou na tarde desta quarta-feira, 26 de maio, que Araucária se prepara para vacinar na quinta-feira, 27, pessoas com deficiência permanente comprovada e que tenham mais de 18 anos. As equipes de saúde estarão das 9h às 16h no Parque Cachoeira realizando a aplicação das doses. Para se vacinar é preciso levar documento com foto, CPF, comprovante de residência, carteirinha de vacinação e documento que comprove a deficiência permanente.

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esse grupo inclui pessoas com:

– limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas

– indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo que com uso de aparelho auditivo

– indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos

– indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais como: trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade da apresentação do documento comprobatório que atenda ao conceito de deficiência permanente adotado nesta estratégia, podendo ser: laudo médico que indique a deficiência; cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

DÚVIDAS

Para esclarecer qualquer dúvida sobre a Covid-19 (como os sintomas suspeitos, fases de vacinação), entre em contato com o Disk Corona de Araucária pelo 0800-642-5250. O atendimento telefônico, que conta com profissionais de saúde, funciona todos os dias, das 7 horas às 19 horas. No site da Prefeitura de Araucária há também uma aba específica onde constam diversas informações sobre a doença e dados para prestação de contas.

Texto: PMA