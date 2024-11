Novo Iguaçu é o campeão da Segundona Municipal da Liga Desportiva de Araucária

O time do Novo Iguaçu é o campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024. No domingo (10/11), a equipe venceu o Panterões, que até então também seguia invicto no campeonato. O jogo acabou no empate de 0×0 e foi levado para decisão nos pênaltis, onde o Novo Iguaçu venceu por 5×4.

Segundo a Liga Desportiva de Araucária (LDA), entidade que organizou a competição, foi uma disputa inédita entre dois times que apresentaram as melhores campanhas na competição e nunca tinham chegado a uma final.

O artilheiro do campeonato foi o jogador Bruno Cardoso, com 5 gols marcados, e o troféu de goleiro menos vazado ficou com o Victor Albino Piazzeta, que sofreu apenas 2 gols, ambos pertencem ao time campeão.

O Novo Iguaçu, com apenas cinco anos de fundação, e o Panterões, um time mais experiente com seus 34 anos, garantiram vagas para a Primeira Divisão da LDA em 2025.

Edição n.º 1441.