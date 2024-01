Novo mutirão de vagas para contratação para trabalhar nas praças de pedágio acontece nesta quinta-feira (4)

A Via Araucária, empresa pertencente ao grupo Pátria e vencedora do leilão para a exploração das rodovias do lote um do novo pedágio, está promovendo um amplo processo seletivo desde dezembro de 2023 para a contratação de mais de profissionais para atuarem no pedágio do estado. As oportunidades de trabalho surgiram em meio à concessão para administração das praças de pedágio no estado do Paraná.

O mutirão vai acontecer nesta quinta-feira (4), na sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o evento tem início às 14h e oferece uma chance para quem está interessado em iniciar 2024 com um novo emprego.

A agência de empregos responsável pelo processo seletivo é a RH Nossa, que coordena as vagas para diferentes cargos, dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se funções como operador de conservação, motorista, líder de equipe, tratorista, operador de motosserra/motopoda.

Os interessados podem comparecer nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, na sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na rua Alexandre Borrazo, 88 – Centro, entre as ruas Victor do Amaral e São Vicente de Paulo, em Araucária.

Para participar do mutirão, os interessados devem comparecer no local com documentos pessoais e currículo atualizado, o currículo pode ser enviado por WhatsApp para o telefone (41) 99798-2033.

