Novo pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios celebrará primeiras missas no final de semana

O novo pároco que vai comandar o Santuário Nossa Senhora dos Remédios, Padre Marcos Lourenço Cardoso, assumirá oficialmente o cargo no próximo sábado, 1º de fevereiro, e neste mesmo dia celebrará sua primeira Missa, às 19h. No domingo (02/02), estará à frente de mais três celebrações: às 08h, 10h e 19h.

No dia 15 de fevereiro, acontece a Missa de Posse Canônica do Pe. Marcos, que será presidida por Dom Celso Antônio Marchiori, Bispo da Diocese de São José dos Pinhais, da qual pertence o Santuário.

Importante lembrar que a partir do dia 31 de janeiro, três paróquias sob os cuidados de congregações religiosas serão entregues à Diocese de São José dos Pinhais, entre elas o Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que há 83 anos vinha sendo administrado pela Congregação Vicentina. O novo Pároco de Araucária é um dos padres diocesanos nomeados para assumirem as respectivas paróquias.

Sobre o novo pároco

O Padre Marcos Lourenço Cardoso nasceu em 29 de janeiro de 1976, em Quitandinha – PR. Ele teve sua Ordenação Diaconal em 03/06/2006, na Paróquia Nossa Senhora das Graças – Criciúma/SC e sua Ordenação Presbiteral em 09/12/2006 na Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Uberaba de Cima – Curitiba/PR.

Entre os anos de 2005 e 2010 foi formador do Seminário Menor (Ensino Médio) e Animador Vocacional Local, em Criciúma/SC. Nos anos de 2011 e 2012 foi diretor-presidente da filial da Associação Rogacionista de Educação e Assistência Social de Curitiba/PR, atuando como gestor administrativo e pedagógico. Entre várias outras atuações, entre 2014 a 2018 foi eleito Conselheiro Provincial, no Setor Socioeducativo e Missões, que compreende a animação e coordenação das Obras Socioeducativas em nível de Província São Lucas (Brasil, Argentina e Paraguai), e apoio e incentivo missionário.

Foi reeleito para o cargo de Conselheiro em 2018, onde atuou até 2022, e também foi nomeado Secretário Provincial. Nos anos de 2020 a 2022 Padre Marcos atuou como Pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro da Lapa, em São Paulo. Neste período também atuou como membro do Conselho de Presbíteros da Região Lapa, com o bispo Dom José Benedito Cardoso.

Nos anos 2023 e 2024 foi pároco na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Bauru/SP, e em dezembro de 2024 foi aprovado para fazer uma experiência como Padre Diocesano na Diocese de São José dos Pinhais, e nomeado para pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, em Araucária.

O sacerdote é formado Propedêutico Rogacionista (1996), Filosofia – Licenciatura e Bacharelado (PUC/PR 2000), Teologia – Bacharelado (Instituto São Paulo de Estudos Superiores – São Paulo), Pedagogia – Licenciatura (Universidade de Franca/SP), possui especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC – Criciúma/SC), especialização em Gestão em Políticas Públicas, Área Organizacional e Terceiro Setor (Instituto Toledo de Ensino – ITE – Bauru/SP), especialização em Gestão de Obras e Colégios Religiosos (FAVI – Faculdade Vicentina – Curitiba/PR), fez faculdade de Licenciatura em Educação Física (Faculdade Única) e está cursando Letras/Português (Faculdade Única).

