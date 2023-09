Novo pedágio prevê trincheira ligando o Fazenda Velha ao Estação

Realizado na semana passada, o leilão para concessão de rodovias que cruzam o Paraná já tem vencedor. É o Grupo Pátria, que – se tudo ocorrer conforme o planejado – deve assinar o contrato de concessão para exploração dessas estradas em 29 de dezembro deste ano.

Dentre as várias obras previstas no edital de concessão dessas estradas estão algumas vitais para destravar o tráfego em importantes trechos de Araucária. Uma dessas melhorias é a construção de uma trincheira no quilômetro 10 da PR-423. A obra ligará a Avenida das Nações, no bairro Estação, as ruas Luiz Armando Ohpis e Roque Saad, no bairro Fazenda Velha.

O edital de concessão das rodovias prevê que essa obra seja executada no terceiro ano de contrato. Logo, devemos vê-la acontecendo muito possivelmente em 2026. Com a construção de uma trincheira naquele trecho da PR-423, devemos ver o trânsito na região do monumento do Parafuso fluindo de maneira mais ágil.

Segundo o edital, trincheira deve ser construída no terceiro ano da concessão.

Hoje, quem trafega pela rua Luiz Armando Ohpis precisa parar e aguardar sua vez para cruzar a PR-423 e, deste modo, acessar a Avenida das Nações. Pelo previsto no edital, a passagem em desnível acontecerá com a trincheira sendo construída na própria rodovia, com as vias municipais permanecendo em seus níveis atuais.

O detalhamento dessas obras, bem como a aprovação dos projetos de engenharia que irão viabilizar sua execução ainda não foram apresentados aos órgãos municipais competentes, então ainda não é possível saber em que pontos da pista haverá a colocação de barreiras e coisas do gênero.

A nova concessão prevê ainda que todo o trecho da PR-423, desde o viaduto da CSN até o município de Campo Largo, seja duplicado. Essas obras também estão previstas para acontecer no terceiro ano em que o Grupo Pátria estiver explorando a rodovia.

Outra notícia interessante para os moradores de Araucária é que não existe a previsão de instalação de nenhuma praça de pedágio dentro do perímetro araucariense.

Foto: Marco Charneski.

