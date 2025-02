Novo RG pode ser solicitado sem sair de casa. Saiba como!

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araucária (SMSP), em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, está reforçando as orientações sobre a solicitação on-line da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço pode ser solicitado de forma online através do portal da Polícia Civil do Paraná: https://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/SOLICITAR-CARTEIRA-DE-IDENTIDADE-NACIONAL-CIN

Para fazer a solicitação, basta acessar o site oficial da Polícia Civil e entrar na seção “Serviços da PCPR”. Em seguida, é necessário clicar na opção “Carteira de Identidade Nacional – CIN” e selecionar “solicitar”. Você deve preencher seus dados pessoais, como nome completo, CPF e data de nascimento. Em muitos casos, todo o processo pode ser realizado de forma on-line, tornando a emissão do documento mais rápida e prática.

O atendimento presencial será exigido apenas em situações específicas, como para cidadãos que tiveram o RG emitido em outro estado ou que ainda não possuem o documento cadastrado no sistema. A solicitação on-line exige o envio de uma nova foto e a atualização de informações pessoais, como endereço e contatos. Também há a opção de atualizar assinatura, dados biográficos, condições de saúde e deficiência, mas essa etapa é facultativa.

A nova Carteira de Identidade Nacional tem validade de 10 anos, e a primeira via do documento é gratuita. O modelo antigo do RG será gradualmente substituído até 2032, sem a necessidade de renovação antecipada para quem já possui o documento.

Mais informações podem ser obtidas no Posto de Atendimento, na Rua Professora Kazimiera Szymanski, 67 – Porto das Laranjeiras. O telefone para contato é (41) 3614-7802.

Edição n.º 1451.