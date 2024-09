Novo tipo de “golpe” preocupa os usuários do transporte coletivo

Uma espécie de golpe está preocupando os moradores de Araucária que utilizam o transporte coletivo do Triar. O golpe ocorre da seguinte forma: uma pessoa é furtada dentro do ônibus e quando desembarca, é abordada pelo(a) comparsa do assaltante, que fala sobre o furto e se oferece para ajudar.

Uma moradora que entrou em contato com a redação do Jornal O Popular, disse ter caído nesse “golpe” na última semana. Ela teve sua carteira furtada de dentro da bolsa no ônibus Linhão 1 e ao desembarcar, foi abordada por uma mulher, de aproximadamente 20 anos, que dizia querer ajudá-la.

Se fazendo de boazinha, a comparsa do assaltante questionou a mulher sobre as senhas do cartão, perguntando se estavam anotadas no verso ou em outro local. A vítima respondeu que todas as senhas estavam anotadas em uma agenda. Posteriormente, foi confirmado o golpe e a vítima teve um prejuízo de R$ 1.150 no débito do banco, além de 250 reais em espécie que estavam na carteira.

Em caso de furto, ou qualquer tipo de golpe, a orientação da polícia é sempre registrar um boletim de ocorrência.