A semana foi de muito trabalho para o delegado de Polícia Civil Gabriel Tótola Fontana, recém-chegado na Delegacia de Polícia Civil de Araucária. Fontana assume o comando da DP cheio de expectativas e disposição em manter o padrão de excelência no atendimento à população e à atividade investigativa, buscando solucionar com celeridade e competência os crimes noticiados.

“Os desafios encontrados ao assumir a Delegacia do Município são aqueles inerentes à gestão pública: a necessidade de otimização dos recursos humanos e logísticos e a integração da Delegacia com os demais órgãos de segurança da cidade”, afirma.

Segundo o novo ‘xerife’, o papel de uma Delegacia de Polícia é atender as ocorrências criminais no Município, desde o atendimento com o registro por meio do Boletim de Ocorrência até o seu desenrolar com as investigações. “Buscamos identificar e coletar indícios de autoria e materialidade dos delitos registrados para fim de subsidiar o Ministério Público em eventual ação penal. Além disso, a Delegacia de Polícia detém outras atribuições administrativas, como a concessão de alvarás de funcionamento e fiscalizações”, cita.

QUEM É GABRIEL FONTANA?

O novo delegado ingressou na Polícia Civil do Paraná (PCPR) em julho de 2022 e conta que escolheu a carreira policial por identificar no serviço público de segurança, a oportunidade de fazer do trabalho um instrumento de garantia de ordem e paz social, atuando como um pilar necessário para o cidadão poder exercer seus direitos com liberdade.

Ele também destaca a importância do trabalho conjunto entre as forças policiais do Município.

“Considerando que a segurança pública é um sistema interdependente, a integração entre as forças – PC, PM (Polícia Militar) e GM (Guarda Municipal) – é essencial para a otimização dos esforços. Com essa sinergia, o trabalho policial se torna estratégico e mais efetivo na busca da segurança ao município”, declara.

O delegado espera contar com a colaboração da população, seja por meio do registro formal de ocorrências ou da utilização de canais de denúncias anônimas. Ele acredita que quando o cidadão reporta atividades suspeitas ou detalhes de delitos sem o temor de exposição, ele permite que a Delegacia direcione seus recursos de investigação para tais situações e atue com maior efetividade.

“Minha mensagem para a população de Araucária é de compromisso com a legalidade e a produtividade.

A delegacia atuará de portas abertas para receber as demandas da sociedade, focando em investigações técnicas e resultados concretos. Podem esperar uma gestão pautada pelo profissionalismo, em que a prioridade máxima será a repressão qualificada ao crime para garantir que a ordem pública prevaleça no município”, promete Fontana.

