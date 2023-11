Novos diretores de associações de bairros tomam posse

Mais três associações de moradores tiveram renovação de diretoria nos últimos dias e estas eleições foram coordenadas pela Unamar – União das Associações de Moradores de Araucária. No dia 18 de outubro foi a vez da associação do Jardim Shangai, que teve chapa única e elegeu por aclamação o presidente Marcos Antônio Rodrigues, vice Marcelo de Oliveira, primeiro secretário Claudemir Santos Lisboa, segunda secretária Reginaldo Santos da Silva, primeira tesoureira Juracy Mormul, e segundo tesoureiro Hilário Sadi Dallagnol. No Conselho Fiscal, Marciel Francisco de Oliveira é o presidente e os membros são Tarcísio Trichez, Kevin Wilian Ribas Rodrigues, Isabelly Francisco Rodrigues e Marcos Antônio Rodrigues Júnior.

No dia 25 de outubro a renovação foi na associação do Jardim Califórnia, com chapa única. O presidente é Jair Antônio Lemes, vice Calebe Santos Monteiro, primeira secretária Tais Back Saad Hasaluk, segundo secretário Luiz Carlos Saad Hasaluk, primeira tesoureira Josele Aparecida Train Vaz e segundo tesoureiro Ronaldo F. dos Santos. No Conselho Fiscal o presidente é Joel Gonçalves e os membros são Gustavo Lemes, Sônia Faot, Viviane Aparecida Cavalheiro Cropdato e Renata Sariane Camargo.

Já no dia 27 de outubro teve aclamação de chapa única no Jardim Tropical. Elisandra Patrícia Soares é a presidente, vice Andreia Cristiane Andrade Silva, primeira secretária Ewelim Monique dos Anjos, segunda secretária Evani Colaço Schamme, primeira tesoureira Liandra Cristiane Andrade Silva e segunda tesoureira Jaqueline dos Santos Pereira. No Conselho Fiscal o presidente é Márcio José de Oliveira e os membros são Paulo Jo Duarte Fernandes, Ozeia Borges Rosa, Wellington Wagner Bueno da Silva e Janderson dos Santos Almeida.

Setembro

A associação de moradores do Jardim Condor também teve troca de diretoria no dia 28 de setembro, porém os nomes dos eleitos só foram confirmados agora. São eles: presidente Roberto Alves Martins, vice Mauro César Fronchak, primeiro secretário Cláudio Vanzei Junior, segundo secretário Felipe Rodrigues de Almeida, primeiro tesoureiro Elias Dalponte, segundo tesoureiro Cleberson Nunes da Silva. O presidente do Conselho Fiscal é Marcos Antônio da Silva e os membros são Luan Felipe de Brito Ferreira, Jhow Wilson de Jesus, Jonas Ribeiro e Paulo dos Santos Lisboa.

