Novos edifícios da Euro Empreendimentos prometem qualidade e inovação em Araucária

A Euro Empreendimentos, empresa com quase uma década de atuação no mercado imobiliário de Araucária, anuncia dois novos empreendimentos que prometem trazer um novo conceito de moradia para a cidade. Com foco na inovação e na qualidade de vida, a empresa apresenta os projetos Mônaco e Latitud, que se destacam por oferecerem soluções modernas e exclusivas para quem busca o conforto e a segurança de viver bem no coração da cidade.

O edifício Mônaco é um marco na paisagem urbana, com um total de 11 pavimentos, sendo 10 andares mais um rooftop. Localizado estrategicamente na entrada do Centro da cidade, ao lado do shopping e próximo ao viaduto, o Mônaco oferece uma série de facilidades e é um conceito inovador de moradia.

Este empreendimento apresenta um conjunto completo de lazer, com áreas projetadas para atender às diversas necessidades dos moradores. O rooftop é um dos grandes atrativos do edifício, proporcionando uma vista panorâmica da cidade e equipado com uma piscina aquecida, um recurso único em Araucária. Além disso, o prédio inclui espaço gourmet, sala de reuniões no estilo co-working, espaço pet e churrasqueira ao ar livre, criando um ambiente ideal para o convívio social e familiar.

Cada apartamento do Mônaco possui três dormitórios sendo 1 suíte, todas as unidades com sacada na suíte e sacada com churrasqueira, e oferece a possibilidade de personalização tanto da planta quanto dos acabamentos, permitindo que os futuros moradores adaptem seus lares ao seu estilo de vida. Há opções de unidades com vagas duplas de garagem cobertas, 02 elevadores, atendendo às demandas de conforto e praticidade.

O edifício conta ainda com seis coberturas exclusivas, que variam de 140 a 170 metros quadrados, todas com vagas duplas de garagem. Este é o primeiro edifício em Araucária a oferecer esse tipo de conceito e acabamentos!

Por outro lado, o Latitud surge como uma proposta ainda mais exclusiva, voltada para quem busca o máximo em qualidade e bem-estar. Com apenas 10 unidades de alto padrão, o Latitud oferece plantas que vão de 142 a 269 metros quadrados, sendo que as duas coberturas do prédio são as maiores, proporcionando uma experiência de moradia única na cidade.

Todas as unidades possuem vagas duplas de garagem e a possibilidade de personalização de planta e acabamentos, permitindo que cada apartamento seja adaptado aos desejos e necessidades de seus moradores.

Localizado também no Centro de Araucária, o Latitud proporciona a combinação perfeita entre o conforto de uma casa espaçosa e a segurança de um condomínio fechado, atendendo a uma demanda crescente por apartamentos amplos e bem localizados. Com preços que partem de 870 mil reais, o Latitud oferece uma excelente oportunidade para quem deseja viver em um imóvel de alto padrão, com toda a comodidade que a localização central proporciona.

Com esses dois novos negócios, a Euro Empreendimentos reforça seu compromisso com a inovação e a qualidade no mercado imobiliário. Ao trazer projetos que aliam modernidade, conforto e segurança, a empresa se posiciona como uma referência em moradias de alto padrão na cidade, atendendo a diferentes perfis de moradores que buscam qualidade de vida, praticidade e um bom investimento para o futuro.

Visite o decorado localizado na rua Dr Vital Brasil, 99, próximo ao Shopping Pinheiros. O plantão de vendas é através do telefone (41) 99801-3003.

