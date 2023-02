Novos equipamentos agrícolas são adquiridos pela Prefeitura

Em janeiro a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, recebeu novos equipamentos agrícolas, sendo duas grades niveladoras de 48 discos e um distribuidor de calcário com capacidade de 8 toneladas, o investimento para adquirir os equipamentos foi de R$ 230 mil reais. Com a aquisição destas ferramentas modernas e com durabilidade maior, o município terá uma economia significativa nos gastos públicos, irá beneficiar as condições de trabalho dos operadores das máquinas, aumentando a eficiência da produção e vai conseguir atender um maior número de produtores rurais de pequeno porte, os equipamentos serão distribuídos nas regiões que mais precisam, baseados na quantidade de pedidos e na geografia e transporte.

Além disso, a prefeitura está investindo na compra de mais uma escavadeira e retroescavadeira para ampliar o apoio aos agricultores locais, o prazo de execução é de nove meses a partir da publicação do contrato e o prazo de entrega é de até 180 dias após o recebimento da nota de empenho. O contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Processo Administrativo 113661/2022, Edital de Pregão 175/2022.

Serviço

A assistência aos produtores é fornecida mediante agendamento e a evolução do processo leva em consideração as condições climáticas, para solicitar os serviços é necessário comparecer na secretaria das 8h às 12h e das 13h às 17h. Produtores rurais interessados precisam ter registro no Cadastro de Produtor Rural (CAD-PRO) para determinados serviços é preciso ter licença ambiental.

A Secretaria Municipal de Agricultura está localizada na rua Profª Kazimiera Szymanski, n° 67, Porto das Laranjeiras.