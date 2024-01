Novos professores e pedagogos já estão prontos para o ano letivo de 2024

Nesta segunda-feira, 15 de janeiro, os professores e pedagogos aprovados no concurso público para dar aula na rede estadual de ensino, já começaram a tomar posse. Com a convocação, os profissionais vão passar a reforçar a educação pública do Paraná a partir do início do ano letivo de 2024. As aulas estão marcadas para começar no dia 4 de fevereiro.

Todos os 32 Núcleos Regionais de Educação vão receber novos profissionais: o Núcleo de Curitiba vai contar com 98 professores e pedagogos. Devido ao grande número de profissionais convocados, houve uma escala para a assinatura dos termos de posse nas regionais. Professores de arte, biologia, ciências, educação física, pedagogia, história, língua estrangeira e química tomaram posse nesta segunda-feira. Na terça-feira (16/01), os demais profissionais de língua portuguesa, física, sociologia, filosofia, geografia e matemática assinam seus termos, completando a lista.

“Vivemos hoje uma atmosfera muito boa na educação do Paraná, com valorização dos profissionais e da carreira de professor. Este foi mais um compromisso assumido pelo governador Ratinho Junior, de realizar um concurso e investir na carreira destes profissionais, que agora está sendo cumprido. É uma conquista importante para o Estado que tem a melhor educação do Brasil”, afirmou o secretário de Educação, Roni Miranda.

Os professores e pedagogos que compareceram aos Núcleos Regionais para entrega dos documentos e assinatura das posses nesta segunda-feira não escondiam a alegria pelo momento. “Este é um momento aguardado há anos por todos nós. Foi um processo muito concorrido, passando pelas provas e pelas demais fases. Agora, a expectativa é de ir para a sala de aula para se dedicar pela educação do Paraná”, afirmou César Augusto Cruz, que passou em primeiro lugar para a função de pedagogo.

O último concurso para contratação efetiva de professores tinha acontecido em 2013. “Este concurso foi muito esperado, cercado de muita expectativa. Mas, agora, é começar o ano letivo com muito trabalho”, contou a pedagoga Marilei Duarte Rocha de Oliveira, que já era professora da rede estadual e agora assume o segundo padrão para uma carga horária completa de 40 horas.

Entre os aprovados, também estão professores de outros estados que vieram para o Paraná em busca de uma valorização na carreira do magistério. É o caso da professora Gláucia Elisa Zinani Rodrigues, que veio de Erechim, no Rio Grande do Sul, para tomar posse como professora de história em Curitiba. “Estou muito feliz. Foram mais de mil candidatos para estas vagas em Curitiba e eu consegui passar em segundo lugar. São mais de 11 anos de sala de aula que eu tenho como experiência, mas mesmo assim estou muito animada para recomeçar no Paraná”, afirmou.

O Paraná tem o melhor Ensino Médio do Brasil e está entre os líderes nacionais nos anos finais do Ensino Fundamental, segundo o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A rede estadual tem cerca 1 milhão de alunos em 2 mil escolas.