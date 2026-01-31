Com o Estado já tendo depositado todas as transferências de cotas de ICMS para Prefeitura neste mês de janeiro a notícia não é das melhores. A cidade recebeu cerca de R$ 5 milhões a menos do que no mesmo período do ano passado.

Valores

Em 2025 o valor líquido recebido a título de cotas de ICMS totalizou R$ 58.087.255,01. Agora em janeiro de 2026 esse valor foi de R$ 53.588.921,74.

IPVA

Outra informação disponibilizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) esta semana é com relação aos valores de IPVA transferidos ao Município neste mês de janeiro de 2026. Caíram nas contas da Prefeitura R$ 14.519.860,64. Em janeiro de 2025 esta quantia foi de R$ 15.784.130,35.

Alíquota menor É bom lembrarmos que a partir deste ano o valor da alíquota de IPVA no Paraná caiu praticamente pela metade. Por consequência, a tendência é que a cota-parte do imposto que fica para o Município também caia na mesma proporção. Porém, ao analisarmos somente o mês de janeiro, não é possível constatar essa queda. A explicação é simples: com a redução da alíquota muitos motoristas optaram em pagar o IPVA à vista ao invés de parcelá-lo, como no ano passado. Ou seja, precisaremos observar as transferências do imposto ao longo dos próximos meses para entender o tamanho do rombo para os cofres municipais.