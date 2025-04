NP: 7 institutos querem administrar o HMA

A comissão de credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) começou a analisar nesta quarta-feira, 16 de abril, as propostas das organizações sociais interessadas em administrar o Hospital Municipal de Araucária (HMA) a partir de 1º de maio.

A abertura do processo de seleção aconteceu por meio de sessão pública realizada no anfiteatro do Paço Municipal. Dez OSs estavam com seus credenciamentos vigentes no Município e poderiam apresentar propostas. Destas, sete compareceram ao ato e manifestaram interesse no projeto.

Foram elas: Associação Saúde em Movimento (ASM), Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS), Instituto Vida e Saúde (INVISA), Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória (INSV), Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (INSAÚDE), Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), e Instituto Brasil Amazônia de Serviços Especializados em Saúde (INBASES).

As sete interessadas apresentaram três envelopes cada: um com a documentação cadastral da empresa, digamos assim; outro com a proposta de preço; e um terceiro com a documentação que comprova sua qualificação técnica.

Os dois primeiros envelopes foram abertos durante a sessão desta quarta-feira. Quanto a habilitação documental apenas a organização social INBASES deixou de apresentar um item obrigatório, o que pode comprometer seu “futuro na concorrência”. Já com relação ao envelope com as propostas financeiras, a OS que ofertou o melhor preço foi o IDEAS, com o valor de R$ 5,5 milhões mensais.

Com essas duas fases vencidas, a comissão de credenciamento suspendeu os trabalhos para que os envelopes com a qualificação técnica sejam analisados internamente pelos técnicos da SMSA. Esse é o item mais trabalhoso, digamos assim, porque inclui uma série de pontuações dadas as OSs com base no know how delas na administração de outras unidades de saúde. Essa fase é – inclusive – mais importante do que a própria proposta de preços de cada uma.

A expectativa é que a comissão de credenciamento conclua essa fase e divulgue o resultado final da concorrência ao longo dos próximos dias.

Das sete organizações sociais que estão disputando o novo contrato do HMA, duas já administram o hospital em outras ocasiões: O INVISA e o INDSH. A atual gestora do hospital, a Beneficência Cesário Lange (BHCL), não está participando da disputa.

A OS que vencer a concorrência firmará um contrato de doze meses com o Município. O valor máximo mensal que a Prefeitura está disposta a pagar pelo gerenciamento do HMA é de R$ 6.088.899,03.

A vencedora da concorrência administrará um hospital com capacidade instalada de 84 leitos, sendo 23 de clínica médica, 13 de clínica cirúrgica, 10 de clínica pediátrica, 18 de clínica obstétrica e 20 leitos de UTI (entre adultas, pediátricas e neonatais).

Os dados históricos mostram ainda que o tempo médio de permanência dos pacientes internados no HMA é de quatro dias, o que faz com que a capacidade instalada do hospital seja de 630 leitos mensalmente.

