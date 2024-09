Outro momento muito interessante do debate foi o convite feito pelo O Popular a parceiros de imprensa que atuam em Araucária para que, entre um intervalo e outro do evento, fizessem uma pequena resenha dos melhores momentos do bloco anterior.

O bate-papo reuniu, além de parte da equipe d’O Popular, representantes da Rádio Plug, Araucária no Ar e Canal Araucity.

Edição n.º 1434.